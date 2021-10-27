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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черниговской области турагентство продавало COVID-сертификаты по $250

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25 октября правоохранители в рамках расследования провели обыски
25 октября правоохранители в рамках расследования провели обыски
Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове группа людей продавала COVID-сертификаты не вакцинированным от коронавируса людям. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 27 октября.

Данные клиентов вносили в Единую систему здравоохранения за деньги.

"Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать", – говорится в сообщении.

Стоимость одного поддельного сертификата составляла $250. В день изготовляли примерно 20 сертификатов.

"Только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. грн от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными", – сообщили в пресс-службе.

Во время обысков 25 октября правоохранители изъяли компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ВИДЕО
Видео: ГУНП в Чернігівській області / YouTube
Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. Его уже внесли в Раду и включили в повестку парламента, но пока не рассматривали в сессионном зале. 

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, вакцинация, Черниговская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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