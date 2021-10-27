В Черниговской области турагентство продавало COVID-сертификаты по $250

Данные клиентов вносили в Единую систему здравоохранения за деньги.

"Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать", – говорится в сообщении.

Стоимость одного поддельного сертификата составляла $250. В день изготовляли примерно 20 сертификатов.

"Только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. грн от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными", – сообщили в пресс-службе.

Во время обысков 25 октября правоохранители изъяли компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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