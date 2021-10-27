В Сумской области семейные врачи незаконно вмешивались в базы данных Минздрава для подделки COVID-сертификатов – СБУ

Сотрудники спецслужбы установили, что схему организовали семейные врачи одного из районных медучреждений области вместе с местным жителем. Подозреваемые незаконно проникали в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, что позволяло им вносить ложные сведения в мобильное приложение "Дія" о "вакцинации" жителей региона.

"Сообщник врачей разыскивал клиентов через мобильное приложение и после предоплаты отдавал их данные врачам – для изготовления поддельных сертификатов. В дальнейшем медработники вводили недостоверные данные о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 в информационную систему НСЗУ. В результате проведения соответствующих проверок установлено, что на самом деле никакие прививки не проводились, а врачи незаконно вмешивались в мобильное приложение электронного сервиса государственных услуг", – говорится в сообщении.

По оперативной информации СБУ, ежемесячно фигуранты создавали до 200 подделок. Стоимость каждой составляла около 3 тыс. грн.

В ходе обысков по местам работы и проживания подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, с которой совершались несанкционированные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3. ст. 358 (сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.