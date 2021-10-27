В Сумской области семейные врачи незаконно вмешивались в базы данных Минздрава для подделки COVID-сертификатов – СБУ

Сотрудники спецслужбы установили, что схему организовали семейные врачи одного из районных медучреждений области вместе с местным жителем. Подозреваемые незаконно проникали в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, что позволяло им вносить ложные сведения в мобильное приложение "Дія" о "вакцинации" жителей региона.
"Сообщник врачей разыскивал клиентов через мобильное приложение и после предоплаты отдавал их данные врачам – для изготовления поддельных сертификатов. В дальнейшем медработники вводили недостоверные данные о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 в информационную систему НСЗУ. В результате проведения соответствующих проверок установлено, что на самом деле никакие прививки не проводились, а врачи незаконно вмешивались в мобильное приложение электронного сервиса государственных услуг", – говорится в сообщении.
По оперативной информации СБУ, ежемесячно фигуранты создавали до 200 подделок. Стоимость каждой составляла около 3 тыс. грн.
В ходе обысков по местам работы и проживания подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, с которой совершались несанкционированные действия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3. ст. 358 (сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.
В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.