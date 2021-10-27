Дания упростила условия въезда для украинцев

С 25 октября украинцы могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на коронавирус и самоизолироваться по прибытии. Теперь пограничникам нужно предъявлять COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.
При этом, COVID-сертификат, выданный порталом госуслуг "Дія", также принимается, так как Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов Евросоюза.
Этот сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от коронавируса.
В случае отсутствия COVID-сертификата, украинцам необходимо в течение 24 часов после прибытия в Данию сделать тест на коронавирус в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.
Если гражданин Украины переболел коронавирусом, но не имеет COVID-сертификата, необходимо будет предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию.
В данном случае, делать тест на коронавирус по прибытии в эту страну не нужно.
Правительство Дании оставило за собой право быстро возобновить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 27 октября 2021 года в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 22 тыс. – за последние сутки. Скончалось с начала пандемии более 65 тыс. пациентов с COVID-19.
8 октября этого года Германия внесла Украину в список стран "высокого риска" – регионов с особенно высоким риском заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
25 октября 2021 года США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания COVID-19.
В этот же день мальтийское правительство внесло Украину в "темно-красный" список из-за эпидемиологической ситуации. Согласно правилам ведомства, въезд из стран "темно-красного" списка с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.