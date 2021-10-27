Дания упростила условия въезда для украинцев

Пограничникам в Дании нужно будет предъявлять COVID-сертификат Фото: depositphotos

С 25 октября украинцы могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на коронавирус и самоизолироваться по прибытии. Теперь пограничникам нужно предъявлять COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

При этом, COVID-сертификат, выданный порталом госуслуг "Дія", также принимается, так как Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов Евросоюза.

Этот сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от коронавируса.

В случае отсутствия COVID-сертификата, украинцам необходимо в течение 24 часов после прибытия в Данию сделать тест на коронавирус в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины переболел коронавирусом, но не имеет COVID-сертификата, необходимо будет предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию.

В данном случае, делать тест на коронавирус по прибытии в эту страну не нужно.

Правительство Дании оставило за собой право быстро возобновить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов коронавирусной инфекции.