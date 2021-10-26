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США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания коронавирусом

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Даже полностью вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом
Даже полностью вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом
Фото: EPA

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 25 октября включили Украину в список стран с очень высоким риском заболевания коронавирусом и рекомендовали американцам воздержаться от поездок в страну. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее Украина находилась на третьем, "высоком" уровне риска, но в связи с распространением коронавирусной болезни внутри страны регулятор принял решение перевести ее на "очень высокий", четвертый.

"Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные туристы могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19", – заявляют в CDC.

Для назначения этого уровня опасности на территории страны за последние 28 дней должно быть зарегистрировано более 500 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения.

Также на четвертом уровне находятся Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания, сообщает CNN.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

За предыдущие сутки, 25 октября, в Украине зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания COVID-19. 734 пациента умерли – это максимальное число за время эпидемии.

Теги: США, Украина, туристы, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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