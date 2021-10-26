США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания коронавирусом

Ранее Украина находилась на третьем, "высоком" уровне риска, но в связи с распространением коронавирусной болезни внутри страны регулятор принял решение перевести ее на "очень высокий", четвертый.
"Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные туристы могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19", – заявляют в CDC.
Для назначения этого уровня опасности на территории страны за последние 28 дней должно быть зарегистрировано более 500 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения.
Также на четвертом уровне находятся Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания, сообщает CNN.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
За предыдущие сутки, 25 октября, в Украине зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания COVID-19. 734 пациента умерли – это максимальное число за время эпидемии.