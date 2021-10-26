США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания коронавирусом

Даже полностью вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом Фото: EPA

Ранее Украина находилась на третьем, "высоком" уровне риска, но в связи с распространением коронавирусной болезни внутри страны регулятор принял решение перевести ее на "очень высокий", четвертый.

"Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные туристы могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19", – заявляют в CDC.

Для назначения этого уровня опасности на территории страны за последние 28 дней должно быть зарегистрировано более 500 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения.

Также на четвертом уровне находятся Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания, сообщает CNN.