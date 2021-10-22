Правительство изменило правила использования приложения "Вдома" после возвращения в Украину

Приложение нужно будет устанавливать только на 72 часа – до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль по данным геолокации и делать фото теперь не будет нужно, отметили в ведомствах.
Результаты теста, сделанного в одной из верифицированных Минздравом лабораториях Украины, должны сами подтянуться в приложение. Если тест будет отрицательным – приложение можно удалять. В случае положительного результата нужно обратиться к семейному врачу.
Если же человек не сделал тест – через 72 часа приложение деактивируется, а информация передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку пребывания в месте самоизоляции. Кроме того, граждан Украины, которые откажутся устанавливать "Вдома", будут отправлять на 14-дневную обсервацию, а иностранцам – отказывать во въезде.
Минздрав сообщает, что изменения вступят в силу после официального опубликования изменений в постановление №1236, а Минцифры пишет, что они уже действуют.
С 5 августа 2021 года в Украине действуют обновленные правила въезда в страну. И граждане Украины, и иностранцы должны установить приложение "Вдома" и уйти на самоизоляцию через 72 часа после въезда, если нет COVID-сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.
Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Раньше оно использовалось для контроля на протяжении всей 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться COVID-19.
В сентябре 2021 года Украина отменила требование самоизоляции и установки приложения для иностранцев, которые едут транзитом.
Агентство ООН по делам беженцев в Украине сообщало, что в июне 2020 года 32 человека, которые пытались въехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции и установить "Дій вдома". В то же время они не могли вернуться в ОРДЛО, поскольку их не было в списке. Граждане вынуждены были ночевать в палатке возле КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.