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Правительство изменило правила использования приложения "Вдома" после возвращения в Украину

Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет
Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины изменил функционал приложения "Вдома". Невакцинированные от коронавируса путешественники должны будут установить его сразу при возвращении из-за границы в страну. Об этом сообщают 21 октября пресс-службы Минздрава и Минцифры.

Приложение нужно будет устанавливать только на 72 часа – до момента, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль по данным геолокации и делать фото теперь не будет нужно, отметили в ведомствах. 

Результаты теста, сделанного в одной из верифицированных Минздравом лабораториях Украины, должны сами подтянуться в приложение. Если тест будет отрицательным – приложение можно удалять. В случае положительного результата нужно обратиться к семейному врачу.

Если же человек не сделал тест – через 72 часа приложение деактивируется, а информация передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку пребывания в месте самоизоляции. Кроме того, граждан Украины, которые откажутся устанавливать "Вдома", будут отправлять на 14-дневную обсервацию, а иностранцам – отказывать во въезде.

Минздрав сообщает, что изменения вступят в силу после официального опубликования изменений в постановление №1236, а Минцифры пишет, что они уже действуют.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1976607722502323

С 5 августа 2021 года в Украине действуют обновленные правила въезда в страну. И граждане Украины, и иностранцы должны установить приложение "Вдома" и уйти на самоизоляцию через 72 часа после въезда, если нет COVID-сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.

Контекст:

Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дій вдома" (впоследствии просто "Вдома") 7 апреля 2020 года. Его должны устанавливать граждане, возвращающиеся из-за границы либо пересекающие КПВВ, для контроля за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Раньше оно использовалось для контроля на протяжении всей 14-дневной самоизоляции по прибытии из стран, в которых был высоким риск заразиться COVID-19.

В сентябре 2021 года Украина отменила требование самоизоляции и установки приложения для иностранцев, которые едут транзитом.

Агентство ООН по делам беженцев в Украине сообщало, что в июне 2020 года 32 человека, которые пытались въехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции и установить "Дій вдома". В то же время они не могли вернуться в ОРДЛО, поскольку их не было в списке. Граждане вынуждены были ночевать в палатке возле КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области. 

Теги: Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, граница, вакцинация, смартфон, иностранцы, Минздрав, приложение, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, обсервация, самоизоляция, границы, Минцифры
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