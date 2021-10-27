В Раду будут пускать по COVID-сертификатам, решение примут на следующей неделе – нардеп от "Слуги народа"

"У нас будет принято постановление в начале следующей недели о допуске в помещение Верховной Рады – это касается и депутатов, и работников аппарата, и просто посетителей – по COVID-сертификатам. COVID-сертификаты могут быть либо относительно полной вакцинации, либо если шесть месяцев в течение того, как человек болел, – это также приравнивается к "зеленому" сертификату", – сказала она.

По словам нардепа, попасть в Раду можно будет также после предъявления результатов антиген-теста или ПЦР-теста.

"Постановление вступит в действие с середины ноября, но уже аппарат готовится, и уже на следующей неделе будет даже открыт постоянно действующий пункт вакцинации", – объяснила Кравчук.