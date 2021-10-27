В Раду будут пускать по COVID-сертификатам, решение примут на следующей неделе – нардеп от "Слуги народа"

"У нас будет принято постановление в начале следующей недели о допуске в помещение Верховной Рады – это касается и депутатов, и работников аппарата, и просто посетителей – по COVID-сертификатам. COVID-сертификаты могут быть либо относительно полной вакцинации, либо если шесть месяцев в течение того, как человек болел, – это также приравнивается к "зеленому" сертификату", – сказала она.
По словам нардепа, попасть в Раду можно будет также после предъявления результатов антиген-теста или ПЦР-теста.
"Постановление вступит в действие с середины ноября, но уже аппарат готовится, и уже на следующей неделе будет даже открыт постоянно действующий пункт вакцинации", – объяснила Кравчук.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. На 27 октября в Украине сделали 16,5 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 7,1 млн украинцев.
COVID-сертификат украинцы могут предъявлять в бумажном или в цифровом виде.