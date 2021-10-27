Мэр, воспитательница, водитель трамвая и другие. В Одессе выпустили ролик с призывом привиться от коронавируса

97% сложных пациентов с COVID-19 не вакцинированы, а единственным способом защитить себя и близких является вакцинация, говорится в ролике.

"Закрывать глаза на коронавирус – это как прятаться от ливня в картонной коробке. Или ехать в горящем трамвае без водителя. Пора сменить средневековые предрассудки на доказательную медицину. Вакцинируйтесь! Не ради сертификата! А для себя и своих близких!" – отмечают герои ролика.

Они заявили, что высокий уровень вакцинации горожан – это единственный путь Одессы из "красной" зоны и к возвращению к обычному режиму жизни.

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