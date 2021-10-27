Американский регулятор рекомендовал одобрить Pfizer для вакцинации детей 5–11 лет от COVID-19

В США в ноябре могут начать прививать от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет Фото: depositphotos.com

Агентство уточняет, что для начала применения решение FDA должен утвердить Центр контроля и профилактики заболеваний США. Это может произойти в ноябре.

Предполагается, что использование вакцины Pfizer предотвратит смертельные случаи, уменьшит количество госпитализаций в детские реанимационные отделения и сократит побочные эффекты от перенесенных детьми штаммов коронавируса (по данным FDA, на сегодняшний день в США от коронавирусной инфекции скончались 146 детей в возрасте от пяти до 11 лет).

Компания Pfizer также заявила о намерении подать заявку на допуск препарата для прививок детей 5–11 лет в Европейском союзе. До конца года производитель собирается обнародовать данные клинических испытаний о вакцинации детей 2–4 лет.