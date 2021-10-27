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Американский регулятор рекомендовал одобрить Pfizer для вакцинации детей 5–11 лет от COVID-19

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В США в ноябре могут начать прививать от коронавируса детей в возрасте 5 11 лет
В США в ноябре могут начать прививать от коронавируса детей в возрасте 5–11 лет
Фото: depositphotos.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало одобрить препарат производства Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте от пяти до 11 лет. Как сообщает Reuters, решение было принято на заседании 26 октября.

Агентство уточняет, что для начала применения решение FDA должен утвердить Центр контроля и профилактики заболеваний США. Это может произойти в ноябре.

Предполагается, что использование вакцины Pfizer предотвратит смертельные случаи, уменьшит количество госпитализаций в детские реанимационные отделения и сократит побочные эффекты от перенесенных детьми штаммов коронавируса (по данным FDA, на сегодняшний день в США от коронавирусной инфекции скончались 146  детей в возрасте от пяти до 11 лет).

Компания Pfizer также заявила о намерении подать заявку на допуск препарата для прививок детей 5–11 лет в Европейском союзе. До конца года производитель собирается обнародовать данные клинических испытаний о вакцинации детей 2–4 лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 октября в США подтвердили более 45,6 млн случаев COVID-19, почти 740 тыс. – с летальным исходом.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах началась в конце 2020 года. К этому моменту как минимум одну дозу вакцины получили более 220 млн человек, почти 191 млн из них прошли полный курс вакцинации.

С мая в США прививают детей в возрасте 12–15 лет (по данным CDC, к 27 октября прививки получили около 15 млн граждан младше 18 лет).

20 сентября Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна среди детей 5–11 лет. Тогда же в компании заявили о намерении подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей младшей возрастной группы.

25 октября данные собственного клинического испытания вакцинации детей 6–11 лет обнародовала Moderna. Заявку компании на использование препарата для детей этой возрастной группы пока не рассмотрели.

Теги: США, вакцинация, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Pfizer, Moderna
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