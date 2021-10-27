Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 30% взрослого населения Украины – Ляшко

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной в сутки – 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (согласно данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой", – сказал Ляшко.

Он призвал украинцев вакцинироваться, так как прививка от коронавируса "не на всю жизнь, а для жизни".

"Все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной является та, которая доступна для вас", – добавил министр.

Он рассказывал, что Минздрав стремится к тому, чтобы к концу года в Украине от коронавируса было вакцинировано 70% взрослого населения. По его словам, когда такая цель будет достигнута, в стране могут отменить карантин.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн).