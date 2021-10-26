Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии – Киевская школа экономики

В школе экономики отмечают, что в Украине самые худшие показатели среди всех стран за все время пандемии Фото: depositphotos.com

"В Украине третья волна, и она является самой большой сейчас. Украина уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента [по уровню заболеваемости]... Исторически Северная Америка показывала максимальную отметку – около 50 заболевших на 100 тыс. жителей в сутки. Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – заявил он.

При этом, как отметил Ганиченко, это не значит, что в Украине самые худшие показатели среди всех стран за все время пандемии.

"Другие страны показывали гораздо худшую ситуацию, чем сейчас в Украине. В частности, много стран Европы показывало более высокие показатели. А вот эти линии континентов – это усредненные значения", – добавил он.