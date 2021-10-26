Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии – Киевская школа экономики

"В Украине третья волна, и она является самой большой сейчас. Украина уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента [по уровню заболеваемости]... Исторически Северная Америка показывала максимальную отметку – около 50 заболевших на 100 тыс. жителей в сутки. Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – заявил он.
При этом, как отметил Ганиченко, это не значит, что в Украине самые худшие показатели среди всех стран за все время пандемии.
"Другие страны показывали гораздо худшую ситуацию, чем сейчас в Украине. В частности, много стран Европы показывало более высокие показатели. А вот эти линии континентов – это усредненные значения", – добавил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 26 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки установлен рекорд смертности – 734 человека.