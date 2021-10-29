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В Украине новый абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19

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За все время пандемии в Украине заболело 2,9 млн человек
За все время пандемии в Украине заболело 2,9 млн человек
Фото: depositphotos.com/

В течение 28 октября в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения.

За все время эпидемии это самое большое число заболевших украинцев за сутки. Предыдущий рекорд фиксировался сутками ранее, тогда заболел 26 071 человек.

Среди заболевших 1824 ребенка и 491 медработник. Умерло за прошедшие сутки из-за болезни 648 человек, выздоровело – 9784, попало в больницу – 5463.

18 октября сделали 142 277 тестов на коронавирус, из них 74 027 – методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине заболело 2 878 674 человека, выздоровело – 2 421 495 человек, летальных случаев – 66 852

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1983143328515429

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта".

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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