В Украине новый абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19

За все время пандемии в Украине заболело 2,9 млн человек Фото: depositphotos.com/

За все время эпидемии это самое большое число заболевших украинцев за сутки. Предыдущий рекорд фиксировался сутками ранее, тогда заболел 26 071 человек.

Среди заболевших 1824 ребенка и 491 медработник. Умерло за прошедшие сутки из-за болезни 648 человек, выздоровело – 9784, попало в больницу – 5463.

18 октября сделали 142 277 тестов на коронавирус, из них 74 027 – методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине заболело 2 878 674 человека, выздоровело – 2 421 495 человек, летальных случаев – 66 852.