Во Львове с 30 октября усилят карантин. В горсовете перечислили ограничения

В четверг решение об усилении карантина приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Львов переходит в совсем другой ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет разных массовых мероприятий, концертов – это все запрещено. Больше всего вопросов к заведениям торговли промышленной группы, кафе, ресторанам. Относительно магазинов первой необходимости и аптек ничего не меняется: температурный скрининг, маски, соблюдение условий карантина. Кафе: все работники заведений общественного питания и заведений торговли промышленной группы должны быть вакцинированы двумя дозами. Плюс заходящие посетители должны быть либо полностью вакцинированы, либо с отрицательным ПЦР-тестом", – сказал Садовый.

По его словам, если есть нарушение, заведение должно быть закрытым.

Также с 1 ноября школы на две недели переходят на онлайн-обучение, детские сады будут работать.

Кроме этого, верующих призвали следить за богослужениями онлайн и не посещать храмы.

"В заведениях общественного питания: не более 50% заполненности, 1,5 м между столами, не более четырех человек за одним столом. Все должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест – это касается как работников, так и посетителей... Если говорить о салонах красоты и парикмахерских, то посетители должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест. Эти учреждения могут работать только в формате предварительной записи. Если говорить об отелях, то должны быть вакцинированы или иметь отрицательные тесты как работники, так и посетители", – уточнил заместитель мэра Андрей Москаленко.