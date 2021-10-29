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ОБЩЕСТВО

Во Львове с 30 октября усилят карантин. В горсовете перечислили ограничения

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Львовская область переходит в "красную" зону
Львовская область переходит в "красную" зону
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове с 30 октября усилят карантин в связи с переходом региона в "красную" зону. Об этом 28 октября рассказал мэр Львова Андрей Садовый, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

В четверг решение об усилении карантина приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Львов переходит в совсем другой ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет разных массовых мероприятий, концертов – это все запрещено. Больше всего вопросов к заведениям торговли промышленной группы, кафе, ресторанам. Относительно магазинов первой необходимости и аптек ничего не меняется: температурный скрининг, маски, соблюдение условий карантина. Кафе: все работники заведений общественного питания и заведений торговли промышленной группы должны быть вакцинированы двумя дозами. Плюс заходящие посетители должны быть либо полностью вакцинированы, либо с отрицательным ПЦР-тестом", – сказал Садовый.

По его словам, если есть нарушение, заведение должно быть закрытым.

Также с 1 ноября школы на две недели переходят на онлайн-обучение, детские сады будут работать.

Кроме этого, верующих призвали следить за богослужениями онлайн и не посещать храмы.

"В заведениях общественного питания: не более 50% заполненности, 1,5 м между столами, не более четырех человек за одним столом. Все должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест – это касается как работников, так и посетителей... Если говорить о салонах красоты и парикмахерских, то посетители должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест. Эти учреждения могут работать только в формате предварительной записи. Если говорить об отелях, то должны быть вакцинированы или иметь отрицательные тесты как работники, так и посетители", – уточнил заместитель мэра Андрей Москаленко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 66,2 тыс. человек. Во Львовской области подтвердили 177,4 тыс. случаев, умерло 4476 человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, Андрей Садовый, Львовская область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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