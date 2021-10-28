В Моршине, где привили 74% населения, госпитализировали с COVID-19 одного человека

Врач городской больницы Оксана Барыш рассказала, что в Моршине 27 инфицированных COVID-19, одна из них, пожилая женщина, была госпитализирована.

"Среди больных 10 человек были вакцинированы. Пожилая женщина не была привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы вакцинировались, – отметила Барыш.

Одну дозу вакцины от коронавируса в Моршине получили 75% людей, завершили вакцинацию – 74%.

26 октября пресс-служба Минздрава сообщила, что в Моршине в больницах нет госпитализированных с COVID-19.