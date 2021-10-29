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Вакцинация от COVID-19. В Украине сделали 17 млн прививок

28 октября в Украине от коронавируса привились 289 тыс. человек
28 октября в Украине от коронавируса привились  289 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

С начала прививочной кампании в Украине сделали 17 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Минздрава.

28 октября в стране привился  289 241 человек. Первую прививку получили 214 103 человека, вторую – 75 138.

С начала кампании вакцинировались 9 790 280 человек, из них 7 292 521  – завершил вакцинацию. Всего в Украине сделали 17 082 799 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 94% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные. 

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 127 тыс. Еще 100,9 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 60,9 тыс. – AstraZeneca.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1983143328515429

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Украина, вакцинация, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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