Вакцинация от COVID-19. В Украине сделали 17 млн прививок

28 октября в стране привился 289 241 человек. Первую прививку получили 214 103 человека, вторую – 75 138.
С начала кампании вакцинировались 9 790 280 человек, из них 7 292 521 – завершил вакцинацию. Всего в Украине сделали 17 082 799 прививок.
Как подчеркнули в Минздраве, 94% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.
По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 127 тыс. Еще 100,9 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 60,9 тыс. – AstraZeneca.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.