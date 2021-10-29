Вакцинация от COVID-19. В Украине сделали 17 млн прививок

28 октября в Украине от коронавируса привились 289 тыс. человек Фото: depositphotos.com

28 октября в стране привился 289 241 человек. Первую прививку получили 214 103 человека, вторую – 75 138.

С начала кампании вакцинировались 9 790 280 человек, из них 7 292 521 – завершил вакцинацию. Всего в Украине сделали 17 082 799 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 94% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 127 тыс. Еще 100,9 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 60,9 тыс. – AstraZeneca.