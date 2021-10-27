Поставки вакцин от коронавируса в Украину распланированы еженедельно до конца года – Ляшко

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал 27 октября на онлайн брифинге, сообащет корреспондент издания "ГОРДОН".
"В прививочных пунктах есть более 9 млн доз вакцин. У нас до конца года еженедельно распланированы поставки вакцин, закупленных за средства госбюджета, и тех, которые поставляют в страну благодаря участию в глобальном механизме COVAХ. Согласно заключенным контрактам на закупку вакцины, до конца 2021 года в Украину поступит еще 13 млн 400 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). Также подтверждены поставки от глобальной инициативы COVAХ в количестве 5 млн 450 тыс. доз", – рассказал министр.
Ляшко не уточнил, какие препараты могут быть доставлены в рамках COVAХ, но его заместитель, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что скорее всего, это будет вакцина Modernа.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек. За прошедшие сутки в стране сделали рекордное число прививок, первой дозой вакцинировано уже 30% взрослого населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, Украина только входит в пик третьей волны эпидемии, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.
По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.