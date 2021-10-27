Поставки вакцин от коронавируса в Украину распланированы еженедельно до конца года – Ляшко

Ляшко сообщил, что до конца года в Украину поставят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса Фото: pravda.com.ua

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал 27 октября на онлайн брифинге, сообащет корреспондент издания "ГОРДОН".

"В прививочных пунктах есть более 9 млн доз вакцин. У нас до конца года еженедельно распланированы поставки вакцин, закупленных за средства госбюджета, и тех, которые поставляют в страну благодаря участию в глобальном механизме COVAХ. Согласно заключенным контрактам на закупку вакцины, до конца 2021 года в Украину поступит еще 13 млн 400 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). Также подтверждены поставки от глобальной инициативы COVAХ в количестве 5 млн 450 тыс. доз", – рассказал министр.

Ляшко не уточнил, какие препараты могут быть доставлены в рамках COVAХ, но его заместитель, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что скорее всего, это будет вакцина Modernа.