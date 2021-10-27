Иностранцы могут получить прививки от COVID-19 в Украине – Минздрав

21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса Фото: EPA

Получить прививки могут иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации, отметили в ЦОЗ.