"Наш край": Украине нужен настоящий медицинский "ковидный" фонд

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже открыто говорит о приближении общегосударственного локдауна. Это произойдет сразу после перехода всех областей Украины в красную зону. В настоящее время там находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Ровенская области. А в ближайшие дни могут там оказаться уже 13 областей (на момент написания новости таких областей стало уже 15. – "ГОРДОН"). Это половина страны. И на этом фоне в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено только 2,6 млрд грн на закупку вакцин. На преодоление последствий коронавируса и карантина денег в проекте бюджета-2022 не предусмотрено. Ни для бизнеса, который понесет огромные убытки, ни для граждан, которые потеряют работу и/или получат меньшие доходы", – подчеркнул политик.

Он отметил, что при этом запланировано полноценное финансирование президентского проекта "Большое строительство".

"Оказывается не жизнь украинцев, а "Большое строительство" – приоритет для правительства. Из 39,6 млрд грн сверхплановых доходов бюджета в 2021 году 15 млрд грн (38%) было выделено на "Большое строительство" и только 2 млрд грн – на лечение коронавируса (5%), что почти в восемь раз меньше, чем на "Большое строительство". Видимо, дороги будут подавать кислород, готовить больничные койки, закупать лекарства и платить зарплаты врачам. Это прямое продолжение истории, когда за полтора года действия "ковидных" закупок по упрощенной процедуре потратили около 35 млрд грн и значительная часть из них пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения", – считает Шахов.

В пресс-службе партии добавили, что с 20 октября Украина вышла на первое место в Европе по количеству госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении (40 531 пациент), так и в относительном (1045 на 1 млн населения).

Математический рост показателей госпитализации замедлился в последние дни из-за того, что во многих регионах, особенно в Харькове и Одессе, больницы заполнены максимально и новых больных госпитализировать некуда, рассказала депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край", главный врач областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова.

"Если на пике весенней волны было выделено 80 тыс. койкомест, то сейчас выделено только 67 тыс. коек. В наиболее пораженных регионах запас мест полностью исчерпан. Ситуация настолько критическая, что в Херсонской области ГСЧС разворачивают мобильные госпитали для увеличения фонда коек. Но просто койки для борьбы с коронавирусом ничего не решают. Должно быть обеспечение лекарствами, кислородом и персоналом. Государственные власти должны опомниться, начать действовать немедленно и исправлять ситуацию. И на первом месте именно кислород. Потому что он в первую очередь спасает жизнь тяжелым больным", – акцентировала Федорова.

Кампанию по вакцинации она считает проваленной.

"На ноябрь и декабрь в правительственных планах сделать еще по 8,5 млн прививок в месяц, то есть всего до конца года планируется достичь показателя 47,9 млн прививок. Но на октябрь план/факт по прививке отличался втрое. Должны были сделать 8,5 млн, а фактически сделано 2,9 млн прививок. И здесь за проваленную кампанию по вакцинации ответственно именно правительство. Потому что не проведена качественная работа по информированию населения. Имеем последствия – согласно данным Национальной академии наук Украины, нынешняя COVID-волна в Украине уже превысила показатели двух предыдущих", – сообщила Федорова.

В партии "Наш край" заявили, что требуют от власти срочно пересмотреть приоритеты.

"Жизнь и здоровье украинцев должны быть на первом месте. Следовательно, необходимо срочно предусмотреть "ковидный" фонд в бюджете и законодательно ограничить его использование только для нужд медицины и компенсаций пострадавшим от коронакризиса. Создание дополнительных койкомест в достаточном количестве для ожидаемого увеличения заболеваемости должно сопровождаться надлежащим финансированием и, в первую очередь, доплатами медицинским работникам. Кроме того, необходимо ускорить темпы вакцинации населения и более интенсивно проводить разъяснительную кампанию, привлекая к этому ведущих врачей-инфекционистов страны", – подчеркнули в политической силе и призвали предусмотреть в бюджете на этот год, а также в проекте бюджета на следующий компенсации гражданам и бизнесу за потери во время вероятного карантина.