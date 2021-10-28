В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин против COVID-19

Исследования проведут среди добровольцев в возрасте от 18 лет в четырех медицинских учреждениях Киева и в медицинском центре Винницы.

Заявку подало ООО "Санофи-Авентис Украина" – украинское представительство французской фармацевтической компании Sanofi.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 27 октября сделали почти 7 млрд прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы 2,99 млрд человек.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине начался 24 февраля 2021 года. С начала кампании по состоянию на 28 октября сделано 16 793 558 прививок.

Вакцина Sanofi – векторная, по такой же технологии был создан препарат от коронавируса AstraZeneca.

На данный момент препарат не получил одобрения ни в одной стране, предварительные фазы ее исследования происходили в США и Кении.

В августе 2020 года Европейская комиссия договорилась с фармацевтическими компаниями Sanofi и GSK о закупке 300 млн доз вакцины против COVID-19.

В сентябре 2021 года Sanofi отказалась от планов по созданию собственной вакцины против COVID-19 на основе мРНК из-за доминирования, достигнутого компаниями BioNTech-Pfizer и Moderna.

При этом в конце сентября этого года в компании сообщили о положительных промежуточных результатах первой фазы исследования их вакцины против COVID-19 на основе мРНК.

Третья фаза испытаний показала результативность препарата Sanofi от 95 до 100% после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).