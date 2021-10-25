Украина получит $2,8 млн на покупку оборудования для хранения вакцин от COVID-19 – Минздрав

Финансирование проекта в размере $2,8 млн осуществляет Агентство США по международному развитию (USAID). Деньги будут направлены ЮНИСЕФ на закупку оборудования пассивного охлаждения для безопасного и эффективного транспортирования и временного хранения вакцин в учреждениях первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами.

"30 сентября ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 °C до +8 °C", – сообщили в Минздраве.

Всего в Украину поступит 5643 термоконтейнера, 8100 термосумок, 197 730 хладоэлементов, 27 486 устройств температурного мониторинга.

"При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад. В дальнейшем оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок", – уточнили в сообщении.