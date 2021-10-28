В Харькове вакцинацию от коронавируса будут проводить на рынках

На шести рынках Харькова откроют пункты вакцинации от COVID-19 Фото: EPA

Пункты откроются на Центральном и Конном рынках, на терминале в районе станции метро "Холодная Гора", рынке ХТЗ, Индустриальном рынке и рынке "Солли".

"Если будете на этих рынках, пожалуйста, найдите пункт вакцинации, найдите время и сделайте прививку, станьте членом нашего иммунного поля", – призвала вице-мэр.

По ее информации, 27 октября в Харькове вакцинировали 9,1 тыс. человек.

"Приближаемся к показателю в 10 тыс. человек, но план, который от нас ожидает Киев, чтобы быстрее сформировался иммунитет, 14,6 тыс. прививок в сутки", – сказала Горбунова-Рубан.

По данным мэрии, за прошлые сутки в Харькове выявили 1054 новых случаев COVID-19. За время эпидемии в Харьковской области подтверждено 201,5 тыс. случаев заболевания, 4636 пациентов умерли.

В обастном центре сделано 1,1 млн прививок, 499,8 тыс. человек вакцинацию завершили.