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В Киеве с разницей в один день умерли от коронавируса известные супруги-писатели

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Супруги Литовченко писали исторические и приключенческие романы
Супруги Литовченко писали исторические и приключенческие романы
Фото: Елена Литовченко / Facebook

В Украине умерли из-за COVID-19 известные супруги-писатели Тимур и Елена Литовченко. Об этом сообщила в Facebook 29 октября их дочь Людмила Литовченко.

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной… Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невосполнимая утрата. Я люблю вас, не уберегла, простите", – написала она.

https://www.facebook.com/stc.lusy/posts/4739696979426604

Пара умерла с разницей в один день. В комментариях Литовченко уточнила, что ее матери не стало 28 октября, а отца – 29 октября. Им обоим было по 58 лет.

Скриншот: Литовченко Люся / Facebook
Скриншот: Литовченко Люся / Facebook

Позже Литовченко уточнила, что у обоих писателей была инвалидность. По ее словам, они не были привиты от коронавируса,  в частности, потому, что семейный врач не могла организовать выездную бригаду вакцинации, а ходили они с трудом.

https://www.facebook.com/stc.lusy/posts/4740573442672291

"Из жизни ушла удивительная пара и одни из самых трудолюбивых писателей... Какими же они были дружными, дай бог каждой паре поддерживать друг друга так, как это делали они", – прокомментировал известие писатель-фантаст Алексей Декань.

https://www.facebook.com/alekseydekan/posts/10218328168149743

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218328543879136&set=p.10218328543879136&type=3

Тимур и Елена Литовченко – украинские писатели 1963 года рождения. Тимур – автор и соавтор полутора десятка книг и сборников в жанре фантастики, также он писал и издавал историческую литературу. Елена написала цикл произведений в жанре семейного чтения, а в соавторстве с мужем они издавали авантюрно-исторические романы и детективы, а также историческую прозу. Их романы выходили в харьковском издательстве "Фолио".

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

В первые месяцы войны на Донбассе Тимур Литовченко инициировал проект "Военным библиотекам – украинские книги", а произведениями самого Литовченко зачитывались "киборги" донецкого аэропорта, писало "АрмияInform". Также Литовченко – автор эскиза шеврона "украинского легиона НАТО", который пользовался популярностью у военнослужащих ВСУ на фронте.

Теги: литература, смерть, писатель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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