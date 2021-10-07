Нобелевскую премию по литературе 2021 года получил британско-танзанийский писатель

Гурна родился в Занзибаре, но много лет живет и преподает в Великобритании Скриншот: University of Kent / YouTube

Награду писателю присудили "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Гурна – автор книг "Память об отъезде", "Путь паломников", "Рай", "Восхищение тишиной", "Последний подарок", сборника рассказов "Моя мать жила на ферме в Африке" и других произведений.

"Его романы отталкиваются от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, незнакомой многим в других частях мира. В литературной вселенной Гурны все меняется – воспоминания, имена, личности. Бесконечное исследование, движимое интеллектуальной страстью, присутствует во всех его книгах и в равной степени заметно в последнем романе "Afterlives" (2020), как и тогда, когда он начал писать, будучи 21-летним беженцем", – говорится в заявлении главы Нобелевского комитета Андерса Ольссона на сайте премии.

In Gurnah’s literary universe, everything is shifting – memories, names, identities. An unending exploration driven by intellectual passion is present in all his books, and equally prominent now in ‘Afterlives’ (2020), as when he began writing as a 21-year-old refugee. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учебу и живет до сих пор.

В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году стал преподавателем этого университета, читал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. На сайте университета отмечается, что Гурна – профессор английской и постколониальной литературы, но, по информации Нобелевского комитета, он уже вышел на пенсию.

При вручении награды известны только имена лауреатов. Имена номинантов публично не объявляются, и претендентам о факте выдвижения не сообщают. Эта информация является секретной в течение 50 лет. Так, в 2020 году опубликовали список номинантов 1969 года.

Однако в числе фаворитов на получение премии в этом году букмекеры называли кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго, поэта из Румынии Мирче Кэртэреску, писателя из Японии Харуки Мураками, российскую писательницу Людмилу Улицкую.

В списке возможных претендентов фигурировали также, хоть и не на первых местах, писатели Маргарет Этвуд, Патти Смит, Джоан Роулинг, Милан Кундера, Стивен Кинг, Салман Рушди.

В этом году Нобелевская премия из-за пандемии коронавируса вручается в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме. Премия составляет 10 млн шведских крон (более $1 млн). Уже вручены премии 2021 года по физиологии и медицине, физике и химии.