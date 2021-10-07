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КУЛЬТУРА

Нобелевскую премию по литературе 2021 года получил британско-танзанийский писатель

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Гурна родился в Занзибаре, но много лет живет и преподает в Великобритании
Гурна родился в Занзибаре, но много лет живет и преподает в Великобритании
Скриншот: University of Kent / YouTube

Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Танзании Абдулразаку Гурне. Об этом объявили в официальном Twitter премии.

Награду писателю присудили "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Гурна – автор книг "Память об отъезде", "Путь паломников", "Рай", "Восхищение тишиной", "Последний подарок", сборника рассказов "Моя мать жила на ферме в Африке" и других произведений. 

"Его романы отталкиваются от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, незнакомой многим в других частях мира. В литературной вселенной Гурны все меняется – воспоминания, имена, личности. Бесконечное исследование, движимое интеллектуальной страстью, присутствует во всех его книгах и в равной степени заметно в последнем романе "Afterlives" (2020), как и тогда, когда он начал писать, будучи 21-летним беженцем", – говорится в заявлении главы Нобелевского комитета Андерса Ольссона на сайте премии. 

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учебу и живет до сих пор.

В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании. В 1985 году стал преподавателем этого университета, читал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и творчеству писателей диаспор, прежде всего выходцев из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. На сайте университета отмечается, что Гурна – профессор английской и постколониальной литературы, но, по информации Нобелевского комитета, он уже вышел на пенсию. 

При вручении награды известны только имена лауреатов. Имена номинантов публично не объявляются, и претендентам о факте выдвижения не сообщают. Эта информация является секретной в течение 50 лет. Так, в 2020 году опубликовали список номинантов 1969 года. 

Однако в числе фаворитов на получение премии в этом году букмекеры называли кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго, поэта из Румынии Мирче Кэртэреску, писателя из Японии Харуки Мураками, российскую писательницу Людмилу Улицкую. 

В списке возможных претендентов фигурировали также, хоть и не на первых местах, писатели Маргарет Этвуд, Патти Смит, Джоан Роулинг, Милан Кундера, Стивен Кинг, Салман Рушди. 

В этом году Нобелевская премия из-за пандемии коронавируса вручается в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме. Премия составляет 10 млн шведских крон (более $1 млн). Уже вручены премии 2021 года по физиологии и медицине, физике и химии.

Контекст:

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по литературе вручается автору, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Но, как правило, Шведская академия предпочитает оценивать не отдельное произведение, а все творчество писателя-номинанта.

В 2020 году Нобелевскую премию получила американская поэтесса Луиза Глюк. Шведская академия отметила "безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным". 

В 2019 году Нобелевский комитет объявил победителей сразу за два года, так как в 2018-м не вручал премию по литературе из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов. Лауреатами стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

В 2017-м премию получил японец Кадзуо Исигуро, в 2016-м – американский певец Боб Дилан, в 2015-м – белорусская писательница-документалистка Светлана Алексиевич

Теги: литература, Великобритания, Нобелевская премия, премия, преподаватели, Танзания, Нобелевский комитет, писатель, колония, Занзибар
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