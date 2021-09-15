Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В короткий список претендентов на победу вошли:

Произведения отобрали из 158 книг-претендентов, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс.

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман "Шагги Бейн".