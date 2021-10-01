В Шотландии сгорело кафе, где Роулинг писала книги о Гарри Поттере

В 1996–1997 годах Роулинг работала в этом кафе Фото: EPA

Писательница часто работала в 1996–1997 годах в двух кафе, включая это. В заведении сохранился столик, за которым любила сидеть Роулинг.

Фото: The Elephant House cafe / BBC

Пожар на мосту Георга IV в Эдинбурге сильно повредил ряд зданий, включая популярное среди фанатов книг о мальчике-волшебнике кафе. Заведение пришло в непригодность. Сейчас оно закрыто.

"К счастью, я нашел столик Роулинг среди завалов. Хотя вода и дым его повредили, он был в задней комнате, поэтому его удалось спасти", – сообщил владелец кафе Дэвид Тейлор. Он пообещал отправить столик на реставрацию.

По словам Тейлора, кафе сможет снова открыться примерно через год.