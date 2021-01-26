По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ

Американская киностудия Warner Bros. вместе со стриминговой платформой HBO занимается поиском сценариста, который мог бы создать основу для будущего сериала о приключениях Гарри Поттера, пишет Variety.

В мире продано более 500 млн экземпляров книг о Гарри Поттере Фото: ЕРА

Американская киностудия Warner Bros. вместе со стриминговой платформой HBO намерены снять сериал по мотивам повести британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера. Об этом 25 января со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило издание Variety.

Отмечается, что обсуждение проекта находится на стадии разработки, а компании якобы уже ведут переговоры со сценаристами.

В комментарии таблоиду представители обеих компаний заявили, что не предпринимали никаких действий, связанных с реализацией подобного проекта.

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety.

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.