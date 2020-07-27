Сайт для подростков извинился перед автором "Гарри Поттера" по решению суда

По решению суда новостной сайт The Day, ориентированный на подростковую аудиторию, также направит благотворительный взнос на счета, которые укажет автор книг о "Гарри Поттере", писательница Джоан Роулинг.

Роулинг обвинили в трансфобии после того, как она назвала людей, которые менструируют, женщинами Фото: ЕРА

Детский новостной сайт The Day извинился перед писательницей Джоан Роулинг за публикацию статьи, в которой призвал бойкотировать ее творчество в связи с позицией относительно трансгендеров, сообщает The Guardian.

Обнародовать извинение издание вынуждено было по решению суда, в котором рассматривался иск Роулинг к The Day.

Поводом для судебных разбирательств послужила статья "Potterheads cancel Rowling after trans tweet", обнародованная на сайте 10 июля, пишет Press Gazette.

В ней категоричная позиция Роулинг относительно трансгендеров сравнивалась с позицией художника Пабло Пикассо, который, по словам издания, одобрял сексуальное насилие, и композитором Рихардом Вагнером, который выступал за расизм, сообщает Press gazette. В обнародованном опровержении издание признало, что их сравнения являются оскорбительными для Роулинг.

Извинения в адрес Роулинг были обнародованы на главной странице сайта, сообщает Press gazette – в настоящее время на их месте находится другая информация.

Учредитель и главный редактор сайта Ричард Эддис на своей странице в Twitter опубликовал статью The Guardian, в которой говорится, что издание извинилось перед Роулинг.

По решению суда издание также направит благотворительный взнос на счета, которые укажет писательница.

Children's news website apologises to JK Rowling over trans tweet row https://t.co/OR6IHoIVEF — Richard Addis (@richardaddis) July 24, 2020

В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком “Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют”, и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии. После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020