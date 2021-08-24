Останки выдающихся украинцев вернут на родину – Зеленский

Зеленский: Они жили для Украины, боролись за Украину. Похоронены не в Украине Фото: president.gov.ua

"Они жили для Украины, боролись за Украину. Похоронены не в Украине. Это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели науки, культуры и многие другие", – заявил глава государства.

Он отметил, что Украина будет возвращать "не только своих, но и свое".

"Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за границей. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камушек нашей истории. Не надим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм", – добавил Зеленский.

Президент сказал, что уделяет много внимания истории Украины, чтобы граждане страны поверили в ее будущее.