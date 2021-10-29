Комаровский: Антивакцинаторы – не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов

"Я с антивакцинаторами сталкиваюсь всю жизнь. Это не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов. Это вопрос веры, религиозного фанатизма, экстремизма: "Я верю, что меня убивают". Эта каша варится у нас давным-давно. Наверное, последние лет 300, а может быть, и всю историю существования людей на этой территории злейшим врагом каждого человека было государство. Независимая Украина в 1991-м не стала государством с человеческим лицом. Мы привыкли к тому, что оно не выполняет главные свои функции – защищать, лечить, учить, мирить. При этом навязывает нам правила, на каких языках говорить, с кем дружить, какие песни петь, кому памятники ставить, куда маршировать и, естественно, строго следить, чтобы мы налоги платили вовремя, иначе нас накажут", – сказал педиатр.

По его мнению, одной из причин отказа украинцев от вакцинации против коронавируса является низкий уровень образования.

"И тут государство вдруг "за бесплатно" дает нам вакцину. Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. И первая мысль у людей – да это вы себя пиарите. Власть не умеет вести нормальную пропаганду. Если они что-то хотят нам объяснить, получают противоположный результат. При этом считают себя великими пиарщиками, дай им бог здоровья. Это первое. Второй фактор – тоже очень важный: с 2008 года в Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации. Нет такого телеканала, на котором бы не вышло ток-шоу с заплаканной женщиной, у которой ребенок умер после прививки. Вот эти сюжеты дали нам 200 тыс. случаев кори, полиомиелит, регулярные смерти от столбняка и так далее. Плюс ко всему вишенка на торте – общий уровень образования. И самое грустное – уровень учителей. Учителя у нас во главе тех, кто сопротивляется вакцинации, хотя на самом деле это должна быть интеллектуальная элита нации", – подчеркнул Комаровский.