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Комаровский: Антивакцинаторы – не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов

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Комаровский: С 2008 года в Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации
Комаровский: С 2008 года в Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

С людьми, которые выступают против прививок, невозможно общаться на языке логики. Об этом в опубликованном 29 октября интервью "Украинской правде" заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Я с антивакцинаторами сталкиваюсь всю жизнь. Это не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов. Это вопрос веры, религиозного фанатизма, экстремизма: "Я верю, что меня убивают". Эта каша варится у нас давным-давно. Наверное, последние лет 300, а может быть, и всю историю существования людей на этой территории злейшим врагом каждого человека было государство. Независимая Украина в 1991-м не стала государством с человеческим лицом. Мы привыкли к тому, что оно не выполняет главные свои функции – защищать, лечить, учить, мирить. При этом навязывает нам правила, на каких языках говорить, с кем дружить, какие песни петь, кому памятники ставить, куда маршировать и, естественно, строго следить, чтобы мы налоги платили вовремя, иначе нас накажут", – сказал педиатр.

По его мнению, одной из причин отказа украинцев от вакцинации против коронавируса является низкий уровень образования.

"И тут государство вдруг "за бесплатно" дает нам вакцину. Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. И первая мысль у людей – да это вы себя пиарите. Власть не умеет вести нормальную пропаганду. Если они что-то хотят нам объяснить, получают противоположный результат. При этом считают себя великими пиарщиками, дай им бог здоровья. Это первое. Второй фактор – тоже очень важный: с 2008 года в Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации. Нет такого телеканала, на котором бы не вышло ток-шоу с заплаканной женщиной, у которой ребенок умер после прививки. Вот эти сюжеты дали нам 200 тыс. случаев кори, полиомиелит, регулярные смерти от столбняка и так далее. Плюс ко всему вишенка на торте – общий уровень образования. И самое грустное – уровень учителей. Учителя у нас во главе тех, кто сопротивляется вакцинации, хотя на самом деле это должна быть интеллектуальная элита нации", – подчеркнул Комаровский.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн. За минувшие сутки в стране привились почти 290 тыс. человек.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, Евгений Комаровский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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