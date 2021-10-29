Почти 90% учителей в Украине получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 – Шкарлет

Шкарлет: Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей Фото: mon.gov.ua

"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 65%", – написал он.

Самый высокий показатель вакцинации демонстрирует Киевская область – здесь по меньшей мере одну дозу получили более 98,8% учителей.

В Николаевской области этот показатель составил 98%, в Харьковской – 95,5%, а в Хмельницкой – 94,1%. В Донецкой области вакцинировано 93% педагогов.

"Порог прививки в 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области страны... Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей", – написал министр и призвал всех учителей вакцинироваться в ближайшее время.