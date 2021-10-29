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Почти 90% учителей в Украине получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 – Шкарлет

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Шкарлет: Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей
Шкарлет: Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей
Фото: mon.gov.ua

Почти 90% украинских учителей привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины, полностью иммунизированы около 65%. Об этом сообщил в своем Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 65%", – написал он.

Самый высокий показатель вакцинации демонстрирует Киевская область – здесь по меньшей мере одну дозу получили более 98,8% учителей.

В Николаевской области этот показатель составил 98%, в Харьковской – 95,5%, а в Хмельницкой – 94,1%. В Донецкой области вакцинировано 93% педагогов.

"Порог прививки в 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области страны... Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей", – написал министр и призвал всех учителей вакцинироваться в ближайшее время.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны. Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Теги: образование, эпидемия, Министерство образования, вакцинация, карантин, преподаватели, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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