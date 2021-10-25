В Кабмине Украины рассказали, когда начнут отстранять от работы непривитых чиновников и учителей, вакцинация для которых обязательна

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1096 от 20 октября, которым вносятся изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.
Документ предусматривает, что пункт 19, в котором речь идет об отстранении от работы сотрудников, "обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19", вступает в силу 8 ноября. Их будут отстранять без сохранения зарплаты.
4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
25 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине 88,2% сотрудников украинских школ получили минимум одну дозу вакцины.