В Кабмине Украины рассказали, когда начнут отстранять от работы непривитых чиновников и учителей, вакцинация для которых обязательна

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1096 от 20 октября, которым вносятся изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Документ предусматривает, что пункт 19, в котором речь идет об отстранении от работы сотрудников, "обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19", вступает в силу 8 ноября. Их будут отстранять без сохранения зарплаты.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.