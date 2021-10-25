Пассажирам без COVID-документов на межобластных автобусных маршрутах грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн – Минздрав

Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок на международном и межобластном сообщениях. Документы не нужно предъявлять несовершеннолетним.

"Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи", – говорится в сообщении.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

"Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн", – говорится в сообщении.