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Пассажирам без COVID-документов на межобластных автобусных маршрутах грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн – Минздрав

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Новые правила межобластных перевозок вступили в силу с 21 октября
Новые правила межобластных перевозок вступили в силу с 21 октября
Фото: EPA

Ответственность за наличие документов о вакцинации от коронавируса или негативного результата теста на COVID-19 во время межобластных автомобильных поездок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах (за исключением легковых авто) будут нести пассажиры. Такие изменения Кабмин принял 20 октября, сообщила 25 октября пресс-служба Минздрава Украины.

Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок на международном и межобластном сообщениях. Документы не нужно предъявлять несовершеннолетним.

"Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи", – говорится в сообщении.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

"Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.

На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: транспорт, штраф, автобус, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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