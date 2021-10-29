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Кузин: Мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок – значит, уже в следующем году риск вспышек кори возрастет

Кузин: Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться
Кузин: Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться
Фото: Ігор Кузін / Facebook

Риск новой вспышки кори в Украине в 2022 году растет из-за пренебрежения календарными прививками. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Главный санврач отмечает, что 2018–2019 годы были критическими в плане заболеваемости корью, тогда переболело много детей.

"Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться, ведь корь имеет не только сезонность, но и определенные годовые периоды активности. Следующий расчетный подъем заболеваемости может прийтись на 2022 год. Раз мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок (охват в 2020 году – на уровне 82–84%, в этом году ожидается на уровне 80%), то уже в следующем году риск вспышек кори возрастет", – считает Кузин.

Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью

Он также отмечает, что вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка среди детей до года – 52,7%.

"Взрослым эта прививка должна делаться каждые 10 лет. Но сейчас вакцинировано всего 32,4% людей", – добавил замминистра.

Контекст:

В прошлом году темп вакцинации от кори позволил достичь лишь 93,2%, отмечали в Центре общественного здоровья.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.

В мае 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года

Теги: вакцинация, корь, столбняк, дифтерия, Игорь Кузин
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