Кузин: Мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок – значит, уже в следующем году риск вспышек кори возрастет

Кузин: Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться Фото: Ігор Кузін / Facebook

Главный санврач отмечает, что 2018–2019 годы были критическими в плане заболеваемости корью, тогда переболело много детей.

"Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться, ведь корь имеет не только сезонность, но и определенные годовые периоды активности. Следующий расчетный подъем заболеваемости может прийтись на 2022 год. Раз мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок (охват в 2020 году – на уровне 82–84%, в этом году ожидается на уровне 80%), то уже в следующем году риск вспышек кори возрастет", – считает Кузин.

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Он также отмечает, что вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка среди детей до года – 52,7%.

"Взрослым эта прививка должна делаться каждые 10 лет. Но сейчас вакцинировано всего 32,4% людей", – добавил замминистра.