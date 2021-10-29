Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации

Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение

– Мы встречаемся в тот день, когда впервые в этом сезоне зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (интервью записывалось 21 октября. – "ГОРДОН"), более 700 умерших в сутки. Эксперты давно предупреждали о таком развитии ситуации, все готовились, но избежать не удалось. На ваш взгляд, что именно влияет на показатели?

– Ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. Действительно, это ожидаемый сценарий. Пиковые нагрузки на систему здравоохранение прогнозировались на конец октября – начало ноября.

Основная причина в том, что текущая волна полностью вызвана новым штаммом "Дельта", который имеет большую заразность, более тяжелое течение, быстрое распространение в популяции, чем штаммы при предыдущих волнах.

Вторая причина в том, что по областям есть откровенное пренебрежение правилами защиты, рекомендациями медиков и органов власти. Возможно, это усталость от карантинных мер. Увы, но факт: люди так и не научились использовать маски, защищать себя и своих близких. Итог – переход части областей в "красную" зону.

Кроме того, одновременно с подъемом коронавирусной болезни происходит рутинный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, что также влияет на общую заболеваемость.

– Возможно ли определить, сколько у нас сейчас коронавируса и сезонных ОРВИ?

– За прошлую неделю зарегистрировано около 240 тыс. случаев ОРВИ. Из них около 40% заболевших – дети до 17 лет. В Украине проводится вирусологический мониторинг. Пока грипп еще не пришел. Обычно он появляется к концу ноября – в декабре. Иногда даже только в январе. Сначала регистрируется вирус группы В, а потом вирус группы А.

Каждый случай ОРВИ в Украине должен быть подтвержден. Врачи проводят дифференциальную диагностику, для чего применяют в своей практике быстрые тесты на определение антигена или вируса гриппа, изучают клинические проявления. Сейчас у нас большая заболеваемость COVID-19. По случаям, когда есть подозрение на коронавирусную болезнь, когда лабораторно еще не подтвердили, ведется отдельная статистика. Есть койки, куда госпитализируются люди с подозрением на коронавирус до тех пор, пока не будет потдверждения.

– Ваш прогноз, чего нам ждать дальше?

– Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март – апрель 2022 года.

Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которым довольно сложно работать

– У нас пиковые нагрузки, будут ли усиливаться меры предосторожности и когда ждать локдауна?

– Мы используем механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность. По сути, он позволяет применять более жесткие эпидемические ограничения намного раньше, чем ситуация становится неконтролируемой. В рамках постановления Кабмина №1236 определен четкий перечень мер, на каком этапе делается.

Руководствуясь этим документом, Украину перевели с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической опасности. После этого перехода уже на уровне областей разрабатываются свои собственные планы усиления противоэпидемических мер. Области в "оранжевой" зоне обеспечивают более оперативный и действенный контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, работают над своими собственными рекомендациями, в том числе о переводе части предприятий на дистанционную работу.

Кузин: Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. Фото: Depositphotosю.com

– Как вы оцениваете эффективность мер по областям?

– Мы изучаем статистику. Это ключевой показатель, который демонстрирует эффективность или неэффективность принятых на местах мер. После введения ограничений (будь то "желтая" или "красная" зона) в течение двух недель должна наблюдаться стабилизация эпидемической ситуации, или выход на плато, или постепенное снижение нагрузки на койки и уменьшение новых случаев.

Мы мониторим ежедневно и четко видим, есть ли спад после введения ограничений. Если спада заболеваемости не наблюдается, выясняем причины, что не сработало. В некоторых областях мы видим, что поражены только определенные территориальные общины, а в целом ситуация по области нормальная.

– Много стало таких случаев?

– Сейчас около 30 проблемных территориальных общин, которые требуют большего внимания с точки зрения эпидемического наблюдения или противоэпидемических мер. В чем может быть причина? Прежде всего, вспышки происходят на больших предприятиях, где полностью непривитый персонал или полное игнорирование противоэпидемических мер. Чаще всего рядом находится общежитие с большим скоплением людей, соответственно, 55–60% населения общины работает на одном большом предприятии. И один завозной случай коронавирусной болезни быстро приводит к поражению всей общины. Например, такие случаи были в Черновицкой и Харьковской областях.

Вторая большая проблема на уровне общин – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики.

Но есть и хорошие примеры, когда руководство общин, напротив, эффективно проводит разъяснения, промоутирует вакцинацию, там привито много людей и мы видим там низкую заболеваемость. Такая ситуация в Харьковской области, например Липецкая община. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые.

– Но с деятелями, которые выступают против соблюдения мер профилактики и вакцинации, надо что-то делать, ведь они – косвенная причина гибели людей. Это введение людей в заблуждение – мошенничество, по сути, причиняющее непоправимый вред здоровью.

– Я полностью поддерживаю это утверждение. Мы работаем с религиозными организациями, поскольку понимаем особенности вероисповедания. Основной партнер – Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Он поддерживает все мероприятия по вакцинации, были заявления от лидеров, и, более того, они публично вакцинировались.

Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которым довольно сложно работать. Надо отметить, что антивакцинальные настроения обычно не вызваны большими церквями. Это или какие-то локальные церкви, или, по сути, личное мнение локальных лидеров.

Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения

– Одной из причин подъема заболеваемости вы назвали пренебрежение мерами профилактики. Мы видим, как ведут себя люди в магазинах и общественном транспорте – многие вообще без маски или в маске на подбородке, под носом. А про дистанцию речи нет совсем, особенно в час пик. Кто должен навести порядок?

– Контролируют соблюдение противоэпидемических мер Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и правоохранительные органы. Есть статья в Кодексе об админнарушениях, статья 44-3 (нарушение правил карантина во время пребывания в общественных местах или транспорте без средств индивидуальной защиты, прикрывающих нос и рот).

Прошло несколько раундов обсуждения усиления контроля. Сформированы мобильные бригады, куда входят представители полиции, Госпродпотребслужбы, Центра контроля профилактики болезней и местной власти. Их уже более 1 тыс., сотрудникам выдано 4 тыс. планшетов с возможностью считывать QR-коды сертификатов о вакцинации для проверки их подлинности. С прошлого понедельника такие группы начали работу на уровне больших городов и областей.

В то же время мы уже получили первые результаты (по состоянию на 27 октября) – с 21 октября проверили более 17 тыс. регулярных и нерегулярных рейсов на предмет наличия у пассажиров документов о вакцинации или негативного теста. Речь идет и об автобусных маршрутах, и о железной дороге. За это время составили более 90 админпротоколов по статье о нарушении правил карантина людей.

Кузин: Важно соблюдать правила использования маски. Люди начали забывать менять ее через определенное время . Фото: Depositphotosю.com

– В ответ на замечание людям без маски часто можно услышать: "Я вакцинирован". Привитым не надо носить маску?

– Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и риска умереть. Есть определенный эффект вакцин от риска заболеть, но это не 100-процентная защита. Поэтому пока нет коллективного иммунитета, когда не привито 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску. Особенно когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее.

Кроме того, важно соблюдать правила использования маски. Люди начали забывать менять ее через определенное время (Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа). Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения.

– В Киеве часто в маршрутках водители без масок, хотя они постоянно общаются с пассажирами. Будет ли урегулирован этот вопрос?

– Чем меньше вентиляция и больше скопление людей, тем выше риск инфицирования. Если человек часто общается с большим количеством населения, работает в сфере обслуживания, он должен быть вакцинирован и обязан носить маску. Это касается водителей всех видов общественного транспорта. в том числе маршруток. Но нарушения есть. Чтобы повлиять на перевозчиков, подключаем Укртрансбезопасность.

С 21 октября заработала норма постановления Кабмина №1236 в отношении межобластных перевозок. Определена ответственность как перевозчика, так и человека, который пользуется транспортными услугами. Если человек пользуется поездом или самолетом, то ответственность за допуск протестированного и вакцинированного человека несет перевозчик. За проезд в автобусах и маршрутках, которые осуществляют межобластные перевозки, ответственность в большей мере на конкретном человеке. Если у него нет теста или прививки, он не может пользоваться услугой перевозки. Количество таких автобусов большое, поэтому проверки на трассах будут выборочными. Представители мобильных бригад будут проверять масочный режим и документы всех людей в автобусе. По внутригородским перевозкам пока таких проверок нет.

– Вы сообщали об установке камер наблюдения за исполнением противоэпидемических мер. Когда это произойдет и где будут располагаться точки видеоконтроля?

– Речь идет о пилоте ВОЗ. Множество стран сейчас использует искусственный интеллект для отслеживания эффективности карантинных ограничений. ВОЗ обратилась к Минздраву с предложением реализовать такой пилот и на территории Украины. Планируется установить новые камеры и задействовать уже существующие в торгово-развлекательных центрах Киева и, возможно, еще нескольких крупных городов.

Система видеонаблюдения будет подключена к программному обеспечению, которое определяет общий процент нарушений: сколько людей прошло без маски или с неправильно надетой маской, сколько использовали антисептик. Система не позволяет идентифицировать людей, а только получить информацию про общий уровень соблюдения мер. Пилот находится на биоэтической экспертизе. Мы должны убедиться, что во время реализации такого проекта не будут нарушены права человека и этические стандарты. После получения заключения такой пилот может стартовать.

Пока нигде таких камер еще нет. Учитывая, что это пилот, не было и мысли сообщать открыто о месте расположения камер, чтобы люди не обходили их.

Когда ряд областей попал в "красную" зону, ситуация стала меняться. В этих регионах уровень вакцинации стремительно растет

– Как вы оцениваете в целом ситуацию с охватом вакцинацией от коронавируса?

– Вакцинация для государства – большой вызов. Нужно было развернуть значительную инфраструктуру. Сейчас действует более 3 тыс. прививочных пунктов, около 1 тыс. мобильных бригад и множество центров вакцинации населения. Проведена большая работа. Благодарны всем областям, что они всячески содействовали и сверхурочно работали, чтобы такая инфраструктура появилась.

Украина имеет уникальный статус в мире, ведь множество государств не предоставляют возможность гражданам выбирать любой тип вакцины, как это есть у нас. Сначала темпы вакцинации в Украине привязывали к появлению Pfizer, потом – к наличию Moderna. Но когда вакцины привезли и появилась возможность выбрать, люди все равно не пошли. Они либо боятся, либо не понимают, либо считают, что сейчас им это не нужно, и не идут прививаться. Такое отношение пугает. Ведь вакцина есть, имеются научные доказательства, что она защищает людей от риска смерти или инвалидности. Но для многих это все еще не аргумент, хотя уже, наверное, в каждой семьи есть примеры и смертельных случаев, и случаев тяжелого течения болезни.

Правда, за последние несколько дней, когда ряд областей попал в "красную" зону, ситуация стала меняться. В этих регионах уровень вакцинации стремительно растет. И появились срочные запросы о поставках новых партий. Вакцины хватит на несколько месяцев работы в таком темпе. Рад, что мы вышли свыше 250 тыс. прививок в сутки.

– Многие педиатры растеряны и не дают четких рекомендаций, но если родители хотят защитить своего подростка или нужно ехать в страну, где рекомендованы прививать детей, то как быть?

– Есть ряд случаев, когда с 12 лет ребенок может получить прививку и только одной вакциной – Pfizer. Другими – нет.

Например, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность). Педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer.

Когда ребенок должен посетить другое государство (по учебе, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) при желании родителей и наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации.

Если педиатр отказывается, показывайте ему нормативную базу. Она есть в открытом доступе на сайте МОЗ (Минздрав 27 октября разрешил вакцинировать детей с 12 лет против COVID-19. – "ГОРДОН"). Мы также сталкиваемся с тем, что врачи не совсем понимают ситуацию или не всегда вовремя получают ту или иную информацию, поэтому занимаемся разъяснением.

– А маски в общественных местах дети должны носить?

– С 12 лет должны, и особенно в общественном транспорте, местах скопления людей.

В учреждениях образования ученики первых – четвертых классов могут не использовать маски. Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать.

– Самые законопослушные граждане, не дожидаясь, когда привезут Pfizer, пошли и привились китайской вакциной, а теперь поплатились за это – ряд стран Европы с вакциной CoronaVac не пускают. Могут ли эти люди получить бустерную дозу Pfizer, чтобы свободно пользоваться своими правами?

– По поводу дополнительных доз, ситуация в мире не однозначная. ВОЗ призывает не поднимать этот вопрос до конца 2021 года.

Национальная техническая группа по вопросам иммунизации обсуждала тему на прошлой неделе. Поскольку эффективность введения бустерной дозы для здоровых людей недостаточно доказана, мало информации о том, что бустерная доза действительно помогает создать более сильный иммунитет, то решение отложили до появления более надежных данных.

Но эксперты рекомендовали введение дополнительной дозы вакцины пациентам после трансплантации, с врожденными иммунодефицитами, на постоянной иммуносупрессивной терапии. Это поможет им сформировать полноценный иммунитет.

По поводу вакцины CoronaVac действительно есть проблемы, и мы надеемся, что на уровне европейского регулятора этот вопрос в ближайшее время будет решен. CoronaVac признается почти в 60 странах. Несмотря на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) официальной позиции еще не высказало, некоторые страны Евросоюза принимают людей, привитых китайской вакциной. Надеемся, что эта политическая составляющая из позиции ЕС будет вычеркнута, а ЕМА в вопросах квалификации будет руководствоваться данными об эффективности вакцины.

Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться. Следующий расчетный подъем заболеваемости может прийтись на 2022 год

– Насколько доступны сейчас вакцины от гриппа?

– В Украине ожидается поставка около 1,3 млн вакцин от гриппа, производства Франции, Нидерландов и Кореи. С начала сезона от гриппа вакцинировано около 200 тыс. человек. Национальная экспертная группа немного изменила подходы к вакцинации от гриппа и коронавируса. Сейчас можно привиться в течение одного дня обеими вакцинами, но вводиться они должны в разные руки. По желанию человек может развести прививки по времени.

– Выполнения календаря прививок просело из-за эпидемии коронавируса?

– В 2020 году, несмотря на довольно жесткий карантин, показатели охвата упали, но не так критично. В 2021 году намного больше. Видим проседание по АКДС на уровне 53%, хотят всего пара месяцев до конца года. Похожая ситуация с БЦЖ, вакцинацией от гепатита В. Если не будет существенных изменений, к концу года планируется достичь охвата на уровне 80%.

– До коронавируса в 2018–2019 годах у нас было много заболевших корью, а что сейчас с этой инфекцией?

– Действительно, те годы были критическими и переболело много детей. Дополнительные раунды иммунизации были большим вызовом для системы здравоохранения. Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться, ведь корь имеет не только сезонность, но и определенные годовые периоды активности. Следующий расчетный подъем заболеваемости может прийтись на 2022 год. Раз мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок (охват в 2020 году – на уровне 82–84%, в этом году ожидается на уровне 80%), то уже в следующем году риск вспышек кори возрастет.

– Как обстоят дела с вакцинацией от дифтерии и столбняка?

– В первый год жизни охват АКДС на уровне 52,7%. Взрослым эта прививка должна делаться каждые 10 лет. Но сейчас вакцинировано всего 32,4% людей.

– А остальные инфекционные заболевания?

– Мы продолжаем их регистрировать. Они никуда не исчезли, в том числе и особо опасные заболевания. Но общая тенденция такова, что показатели заболеваемости намного ниже, чем среднестатистические в прежние годы. Это связано с тем, что люди стали меньше обращаться к врачам, в учреждения здравоохранения, в том числе в частные клиники. Все профилактические меры: мытье рук, ношение масок, дистанция, отказ от посещения мест скопления людей – также влияют на распространение других инфекций. И мы видим спад, в том числе по вирусному гепатиту, туберкулезу, другим инфекциям. Единственное, где наблюдается рост, – это вспышки, связанные со стафилококком. Поэтому по инициативе Минздрава внедрены внезапные проверки в пищеблоках дошкольных и школьных заведений.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Кузин: Отказ от рутинной вакцинации – безответственное отношение к здоровью детей. Фото: Пресс-служба МОЗ

– В Ровенской области зафиксирован случай полиомиелита. Многие родители напуганы, нужно ли пересматривать данные о прививках, может, прежние вакцины перестали действовать и надо дополнительно прививать детей?

– Этот случай полиомиелита зафиксировали в многодетной семье.

Зарегистрирован один клинический случай, когда у ребенка не только обнаружен вирус, но и клинические проявления заболевания. Еще у шестерых детей обнаружен только вирус. Сначала родители обосновали свой отказ от вакцинации религиозными убеждениями. Но после общения с церковными деятелями заявили, что это их личные убеждения.

Полиомиелит – опасное инфекционное заболевание. Основная угроза в том, что при отсутствии вакцинации болезнь приводит к летальным случаям и инвалидизации ребенка. Зафиксированный случай – это VDP V2, вакциноассоциированный вирус полиомиелита второго типа (заболевание, вызванное так называемым вакцинным штаммом вируса, который может выделяться у привитых детей в течение одного-двух месяцев после вакцинации оральной полиомиелитной вакциной).

Сейчас из-за коронавируса врачи и эпидемиологи полностью переключены на пандемию и, когда регистрируется случай частичного паралича или другие проявления, система здравоохранения может пропустить заболевание. Во многих странах мира система эпиднадзора практически парализована. Но у нас система эпидемического надзора сработала эффективно и быстро.

Случай зафиксировали как подозрение, взяли лабораторные пробы, обследовали контактных лиц, образцы отправили на исследование в национальную лабораторию, а затем в европейскую. Когда все подтвердили, сразу на место выехала бригада быстрого реагирование, которая провела полное эпидемическое расследование.

Это чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. Ведь ребенок где-то инфицировался вирусом. Выяснилось, что он отдыхал в Закарпатье. Поскольку прошлая вспышка была в 2015 году в Закарпатье, туда сразу отправили другую бригаду для проведения эпидрасследования. Обратили внимание вот на что: генетический анализ образцов выявил, что обнаруженный вирус идентичен тем, которые спровоцировали вспышку в Таджикистане. Следовательно, этот случай завозной. Кто-то из Таджикистана или другой страны, где циркулирует вакциноассоциированный вирус полиомиелита, привез его на территорию Украины. Если бы все дети были привиты, этот случай ни к чему не привел бы. Но дети оказались не привиты, в Ровенской области в целом недостаточный уровень охвата вакцинами, это и привело к чрезвычайной ситуации.

Мы не исключаем возможность циркуляции вируса. Поэтому был запущен так называемый нулевой раунд дополнительной иммунизации – все дети до пяти лет в этой общине должны, независимо от вакцинального статуса, быть вне очереди привиты. Вакцинация проводится вакциной ИПВ – она не предупреждает распространение вируса, но защищает детей именно от клинических проявлений болезни в случае попадания вируса. По всей области будет сделано три дополнительных раунда дополнительной вакцинации. Эта работа проводится с прошлого понедельника. В других регионах Украины необходимости в дополнительной вакцинации нет.

– Родители уже соглашаются?

– В этой общине люди не выступают против вакцинации своих детей.

– А в семье, где произошла вспышка?

– У них личностные убеждения. И это, конечно же, безответственное отношение к здоровью детей.

– Обрекать ребенка, пусть и своего собственного, на инвалидность – это разве не преступление?

– Мы наблюдали подобные ситуации и в случаях с другими инфекционными заболеваниями. Например, при профилактике передачи ВИЧ. Есть случаи, когда мать специально не принимает ретровирусную терапию, не доверяет медикам, не верит в существование вируса и рожает инфицированного ребенка, который обречен жить с ВИЧ. За такие поступки действительно нужно привлекать к ответственности, уголовной в том числе. Но для этого необходима жесткая совместная позиция органов опеки, уполномоченного по правам ребенка, всех органов, которые занимаются правами ребенка, а также местных властей.