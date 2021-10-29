"Выключите соцсети и включите мозг". Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19

"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозги. Надо вакцинироваться. На сегодняшний день это не страшилки, это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в СМИ, соцсетях, а боялись именно этого вируса", – сказал глава государства.

Он убежден, что увеличение количества прививок позволит стране выйти из "коллапса".

Президент отметил, что сейчас стоит задача делать 300 тыс. прививок в сутки. В связи с этим Зеленский призвал местные власти активизировать работу по увеличению темпов вакцинации.

Также глава государства добавил, что сейчас больницы страны обеспечены кислородом.

"Насколько мне известно, кислорода нашего хватает, сегодня больницы обеспечены, но также мы читаем и слушаем – в некоторых средствах массовой информации говорят, что кислорода в Украине нет", – подчеркнул Зеленский, попросив региональные власти предоставить ему информацию по этому поводу.