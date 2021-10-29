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"Выключите соцсети и включите мозг". Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19

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Зеленский убежден, что увеличение количества прививок позволит стране выйти из "коллапса"
Зеленский убежден, что увеличение количества прививок позволит стране выйти из "коллапса"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозги. Надо вакцинироваться. На сегодняшний день это не страшилки, это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в СМИ, соцсетях, а боялись именно этого вируса", – сказал глава государства.

Он убежден, что увеличение количества прививок позволит стране выйти из "коллапса".

Президент отметил, что сейчас стоит задача делать 300 тыс. прививок в сутки. В связи с этим Зеленский призвал местные власти активизировать работу по увеличению темпов вакцинации.

Также глава государства добавил, что сейчас больницы страны обеспечены кислородом.

"Насколько мне известно, кислорода нашего хватает, сегодня больницы обеспечены, но также мы читаем и слушаем – в некоторых средствах массовой информации говорят, что кислорода в Украине нет", – подчеркнул Зеленский, попросив региональные власти предоставить ему информацию по этому поводу.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн. За минувшие сутки в стране привились почти 290 тыс. человек.

Теги: Украина, вакцинация, Владимир Зеленский, соцсети, украинцы, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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