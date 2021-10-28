В США назвали условие введения четвертой дозы вакцины от COVID-19

"Люди с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, завершившие курс прививки мРНК-вакциной против COVID-19 и получившие дополнительную дозу мРНК-вакцины, могут получить однократную бустерную дозу препарата против коронавируса (Pfizer/BioNTech, Moderna или Janssen) через шесть месяцев после введения третьей дозы вакцины", – говорится в сообщении.

Контекст:

В США одобрены вакцины Johnson & Johnson (Janssen), Moderna и Pfizer/BioNTech. Последние две применяются по двудозной схеме, препарат Johnson & Johnson (Janssen) вводится один раз.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакцины. Reuters писало, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что "Дельта"-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

13 августа в США разрешили третью дозу вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 8 сентября призвал продлить мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране иммунизировать как минимум 40% своего населения. В то же время глава ВОЗ отмечал, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

По данным CDC, в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получил почти 221 млн человек (66,5% от общего населения), полностью вакцинированы против коронавируса около 191 млн граждан Соединенных Штатов (57,5%), третью прививку сделали 14,43 млн человек (7,6% от числа тех, кто получил две дозы).