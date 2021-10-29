Минздрав Украины обнародовал список противопоказаний для COVID-вакцинации

Минздрав разделил противопоказания на две группы: абсолютные противопоказания и предостережения Фото: EPA

Минздрав разделил противопоказания на две группы: абсолютные противопоказания и предостережения.

Абсолютные противопоказания – те, при которых существует четко определенная вероятность серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, имеющим постоянный пожизненный характер;

временные противопоказания – противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.

Предостережение – это ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преобладания преимуществ от прививки над рисками.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке Минздрав называет анафилактическую реакцию на первую дозу вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

острые заболевания с повышением температуры свыше +38 °C. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до двух недель от начала заболевания;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – три месяца;

введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация от COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины от других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины от гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной – в разные руки). В промежутке между первой и второй дозами вакцины от COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней;

проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации от COVID-19. Вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA;

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на три месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел COVID-19 после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до трех месяцев.

Вакцинация с предосторожностью, или особые состояния:

онкологическая заболевание. Вакцинация от COVID-19 с онкопатологией является приоритетной;

аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на четыре недели после последней дозы препарата;

лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин. Например, CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.