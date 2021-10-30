"Я вот даже Юлию Владимировну убеждал". Гройсман назвал себя "вакцинатором" и призвал не разделять украинцев по наличию прививки от COVID-19

"Я считаю, что я являюсь вакцинатором. Потому что я убедил всю свою семью вакцинироваться разными вакцинами. Я убедил своих родных, близких, знакомых. Я вот даже [лидера партии "Батьківщина" Тимошенко] Юлию Владимировну убеждал в перерыве, что ей нужно вакцинироваться. Почему? Надо, чтобы люди были здоровы", – отметил Гройсман.

По его словам, антивакцинаторов в Украине немного – около 15 – 20% людей.

"Но другие – это нормальные люди, которые, возможно, немного боятся, которые открыли интернет и прочитали, что там рога начали вырастать… и много другой ерунды. И они боятся. Им нужно помочь и поддержать. Не лишней будет и мотивация – заплатить людям за вакцинацию. Заплатить тем, что уже были вакцинированы, и пришедшим вакцинироваться", – предложил Гройсман.

По мнению политика, те украинцы, которые не привились от COVID-19, "ни в чем не виноваты". Гройсман призвал не разделять общество, "как это часто делали украинские политики".

"Сначала в 2004 году они нас делили: первый, второй, третий сорт украинцев. Потом политики начали нас делить по вере, по языку… Сейчас, не дай Бог, начнут нас делить по "вакцинированным" и "не вакцинированным", – сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".