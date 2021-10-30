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"Я вот даже Юлию Владимировну убеждал". Гройсман назвал себя "вакцинатором" и призвал не разделять украинцев по наличию прививки от COVID-19

Гройсман призвал не разделять общество, как это делали украинские политики
Гройсман призвал не разделять общество, как это делали украинские политики
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман убедил всех своих родственников и знакомых сделать прививки против коронавируса. Об этом политик рассказал 29 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я считаю, что я являюсь вакцинатором. Потому что я убедил всю свою семью вакцинироваться разными вакцинами. Я убедил своих родных, близких, знакомых. Я вот даже [лидера партии "Батьківщина" Тимошенко] Юлию Владимировну убеждал в перерыве, что ей нужно вакцинироваться. Почему? Надо, чтобы люди были здоровы", – отметил Гройсман.

По его словам, антивакцинаторов в Украине немного – около 15 – 20% людей.

"Но другие – это нормальные люди, которые, возможно, немного боятся, которые открыли интернет и прочитали, что там рога начали вырастать… и много другой ерунды. И они боятся. Им нужно помочь и поддержать. Не лишней будет и мотивация – заплатить людям за вакцинацию. Заплатить тем, что уже были вакцинированы, и пришедшим вакцинироваться", – предложил Гройсман.

По мнению политика, те украинцы, которые не привились от COVID-19, "ни в чем не виноваты". Гройсман призвал не разделять общество, "как это часто делали украинские политики".

"Сначала в 2004 году они нас делили: первый, второй, третий сорт украинцев. Потом политики начали нас делить по вере, по языку… Сейчас, не дай Бог, начнут нас делить по "вакцинированным" и "не вакцинированным", –  сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, эпидемия, Владимир Гройсман, вакцинация, украинцы, премьер-министр, Украинская стратегия, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус, прививки, родители
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