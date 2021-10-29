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"На каждую вакцинированную бабушку – 5000 грн". Комаровский предложил платить врачам и населению за вакцинацию от коронавируса

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Комаровский: Слушайте, ребят, ну нам дешевле дать денег бабушкам, чем потом этих бабушек спасать
Комаровский: Слушайте, ребят, ну нам дешевле дать денег бабушкам, чем потом этих бабушек спасать
Фото: Евгений Комаровский / Facebook

Врачи сейчас никак не заинтересованы в популяризации вакцинации, считает известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Все вы уже, наверно, слышали о том, что врачи за вакцинацию, если они выполняют план по вакцинации, они получают премии. Вы слышали об этом? Эту сказку я слышу – я институт закончил 40 лет назад, уже эта сказка присутствовала. Фигушки! Единственное, что они получают за вакцинацию, – это трындюлей, причем много", – заявил Комаровский.

Он отметил, что ввиду этого врачи сейчас никак не заинтересованы в росте числа вакцинированных от коронавируса, а надо сделать так, чтобы были заинтересованы.

"Поэтому давайте так: на каждую вакцинированную бабушку – 5000 грн. 500 грн – врачу, который уговорил бабушку. 4500 – самой бабушке. И все, и вот мы уже решили проблему. Слушайте, ребят, ну нам дешевле дать денег бабушкам, чем потом этих бабушек спасать. Если вы не можете людей заставить, не можете людям объяснить, давайте их мотивировать. Ну это огромные для большинства бабушек в нашей стране деньги, и для дедушек, кстати, деньги", – предложил Комаровский.

Он также подчеркнул, что в первую очередь необходимо защитить слабых и уязвимых. "Какие-то чмошники, молодые, здоровые мужики, ходят по Раде и рассказывают, что COVID не существует. И мы терпим этих людей депутатами!" – возмутился Комаровский. 

Врач также предложил объединяться в вопросе популяризации вакцинации всем представителям политических сил, включая противников власти, а также блогерам и лидерам мнений.

"Любой певец, у которого миллион подписчиков в Instagram, сказав: "Я за вакцинацию", – спасет больше людей, чем все государственные чиновники", – отметил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн.

Теги: вакцинация, Евгений Комаровский, деньги, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, прививки
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