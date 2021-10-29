Комаровский: Зеленский использовал меня исключительно для пиара

Комаровский: Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал Фото: Active Life Technology / Facebook

"Примерно с 2010 года, когда появилась "Школа доктора Комаровского" и я стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы я был с ними. При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", – подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что готов был стать советником президента, а не конкретно Зеленского.

При этом Комаровский не считает, что нынешний глава государства мог увидеть в нем конкурента, поскольку он "в президенты не собирается".