Зеленский: Украину сегодня защищают потомки тех, кто защитил ее во время Второй мировой войны

"Мы с вами сегодня отмечаем особый день: 77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Особый день для Украины, для каждого ее региона, каждого города, села, улицы, двора, дома, для каждой семьи в каждом уголке украинской земли. Это день, когда ее перестали истязать, калечить и уродовать нацистские бомбы и снаряды, гусеницы нацистских танков, следы нацистских сапогов. Это 28 октября – день изгнания нацистских оккупантов из Украины. 77 лет назад силами 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского фронта при помощи партизан, подполья, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданских лиц и всех, кто боролся с врагом на фронте и в тылу, нацисты были изгнаны с нашей земли", – сказал президент.

По его словам, Украина "всегда будет кланяться подвигу всех и чествовать память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма".

"Миллионы украинцев сделали вклад в эту победу. Миллионы получили почетные награды, миллионы отдали свои жизни. Миллионы украинцев защитили свою родину 80 лет назад. А сегодня от другого противника, но с тем же мужеством, волей и нерушимостью свою родину защищают современные защитники и защитницы Украины, потомки украинцев – участников Второй мировой войны. Внук одного из них бил в Луганской области в колокол памяти, а внучка другого ветерана била в Закарпатье в колокол победы. Мы храним память о той победе и мире на нашей земле. Храним веру в будущую победу. Храним надежду на будущий мир на нашей земле. Храним любовь к нашей земле. Бережем нашу землю. Бережем Украину", – сказал президент.