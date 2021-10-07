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На создание мемориального комплекса "Бабий Яр" потребуется не менее пяти лет – члены набсовета

Точное количество убитых в Бабьем Яру до сих пор неизвестно
Точное количество убитых в Бабьем Яру до сих пор неизвестно
Фото: EPA

Основные объекты мемориального комплекса в Бабьем Яру планируют создать в течение пяти лет. Об этом на брифинге в Киеве 6 октября заявили члены наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", сообщил "Укринформ".

"Каждый год, возможно, несколько раз в год будут сдаваться различные объекты, потому что это не одно здание – это мемориал, и будут разные музеи, павильоны, которые будут рассказывать о различных аспектах. Мы видим так, что за пять лет в основном то, что мы хотим рассказать, будет создано и представлено", – сказал член наблюдательного совета, украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Он сообщил, что в конце 2021 года планируют открыть Курган памяти с музеями о трагедии в Бабьем Яру.

Член набсовета, российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что инициаторы стремились, чтобы мемориальный комплекс был абсолютно оригинальным проектом, не повторяющим чужой опыт.

"Это должен быть проект ХХI века... У нас есть замечательная команда, они придумывают и создают те формы, в которых это будет. Но мы хотим, чтобы это было эмоционально, остро, убедительно, доходчиво, чтобы это касалось эмоций, сердец, ума людей, которые будут жить в ХХI веке, для которых события в Киеве в сентябре 1941 года будут событиями далекого прошлого", – сказал он.

По словам Фридмана, прогнозируемая смета проекта "выйдет за пределы даже десятков миллионов долларов".

"Если говорить о финансовой стороне вопроса, мы, как нам кажется, обладаем необходимыми ресурсами, чтобы финансировать этот проект", – добавил бизнесмен.

Он заявил, что также приветствуется участие в создании комплекса всех желающих – как финансовое, так и "личностное, эмоциональное, творческое".

Председатель наблюдательного совета Мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский отметил, что бюджет проекта не зависит от финансирования со стороны государства, но оно "принимает активное участие, поскольку требуется много разрешений".

"Мне приходилось объяснять много раз, что такие инициативы не могут быть успешными, если они государственные... В итоге это частные независимые проекты. Только таким образом это может быть успешным. Поэтому мы хотим как можно большего участия государства как партнера, мы приветствуем присутствие представителей государства на всех уровнях, на всех обсуждениях. Но очень важно сохранить независимый характер этой инициативы, учитывая зарубежный опыт", – сказал Щаранский.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Холокост, Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Натан Щаранский, Вторая мировая война, Бабий Яр
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