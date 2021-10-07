На создание мемориального комплекса "Бабий Яр" потребуется не менее пяти лет – члены набсовета

"Каждый год, возможно, несколько раз в год будут сдаваться различные объекты, потому что это не одно здание – это мемориал, и будут разные музеи, павильоны, которые будут рассказывать о различных аспектах. Мы видим так, что за пять лет в основном то, что мы хотим рассказать, будет создано и представлено", – сказал член наблюдательного совета, украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Он сообщил, что в конце 2021 года планируют открыть Курган памяти с музеями о трагедии в Бабьем Яру.

Член набсовета, российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что инициаторы стремились, чтобы мемориальный комплекс был абсолютно оригинальным проектом, не повторяющим чужой опыт.

"Это должен быть проект ХХI века... У нас есть замечательная команда, они придумывают и создают те формы, в которых это будет. Но мы хотим, чтобы это было эмоционально, остро, убедительно, доходчиво, чтобы это касалось эмоций, сердец, ума людей, которые будут жить в ХХI веке, для которых события в Киеве в сентябре 1941 года будут событиями далекого прошлого", – сказал он.

По словам Фридмана, прогнозируемая смета проекта "выйдет за пределы даже десятков миллионов долларов".

"Если говорить о финансовой стороне вопроса, мы, как нам кажется, обладаем необходимыми ресурсами, чтобы финансировать этот проект", – добавил бизнесмен.

Он заявил, что также приветствуется участие в создании комплекса всех желающих – как финансовое, так и "личностное, эмоциональное, творческое".

Председатель наблюдательного совета Мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский отметил, что бюджет проекта не зависит от финансирования со стороны государства, но оно "принимает активное участие, поскольку требуется много разрешений".

"Мне приходилось объяснять много раз, что такие инициативы не могут быть успешными, если они государственные... В итоге это частные независимые проекты. Только таким образом это может быть успешным. Поэтому мы хотим как можно большего участия государства как партнера, мы приветствуем присутствие представителей государства на всех уровнях, на всех обсуждениях. Но очень важно сохранить независимый характер этой инициативы, учитывая зарубежный опыт", – сказал Щаранский.