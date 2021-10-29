"Украина возвращается в Мировой океан". Зеленский поручил возродить научно-исследовательский флот

Зеленский: Когда я стал президентом, научных судов в Украине было ноль Фото: president.gov.ua

Об этом президент сообщил 29 октября во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет пресс-служба главы государства.

"Мы передаем ученым нашей антарктической станции "Академик Вернадский" ледокол James Clark Ross. Пока у него такое название. Но главное, что он был приобретен государством. Это впервые. Не считаю это подвигом, но новость действительно хорошая. Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается – или начинает возвращаться – в Мировой океан", – сказал Зеленский.

По его словам, это дает Украине возможности для участия в глобальных проектах.

"Мы предлагаем поставить себе высокую планку. Она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Именно столько судов было у научного флота Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине было ноль. За 30 лет потеряли 36 кораблей", – заявил президент.

Он призвал регионы, которые имеют судостроительные традиции, кадры и соответствующие учебные заведения, присоединиться к разработке программы.