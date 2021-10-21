В Одессу прибыло научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией

В 11.15 корабль пришвартовался у 19-го причала морского вокзала рядом с ледоколом James Clark Ross.

Бывшее бельгийское судно передано Украинскому научному центру экологии моря, который входит в структуру Министерства защиты окружающей среды. В Украине Belgica получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

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Контекст:

Передача судна состоялась благодаря заключенному в июле 2021 года меморандуму о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Бельгийским федеральным офисом науки и политики и Королевским бельгийским институтом естественных наук.

В министерстве уточняли, что Belgica построена в 1984 году, "но на ходу". Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот. В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна.

В июле Украина также купила у Великобритании ледокол James Clark Ross. 30 августа над ним подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.