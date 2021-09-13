Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика". Его используют для мониторинга морей

Судно к этому моменту исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний Фото: mepr.gov.ua

Судно передано Украинскому научному центру экологии моря, который входит в структуру министерства.

Уже запланированы совместные украино-бельгийские научные исследования в Черном и Северном морях в рамках программы "Мониторинг трех европейских морей" (Северного, Средиземного и Черного). Программу и трансфер судна организует и финансирует проект ЕС – ПРООН при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.

"Судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика", – сказал заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Вместе с тем, по словам замминистра, он рад, что судно получит вторую жизнь благодаря сотрудничеству Бельгии с Украинским научным центром экологии моря.

Ожидается, что судно прибудет в Одессу в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях. Уже по пути из Брюгге в Одессу ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика в море, а также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.