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ОБЩЕСТВО

В Турции состоялась церемония закладки нового корвета для военного флота Украины

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В Военно-морских силах Украины отметили, что это событие значительный толчок в развитии ВМС
В Военно-морских силах Украины отметили, что это событие – значительный толчок в развитии ВМС
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В Стамбуле 7 сентября прошла церемония закладки киля первого корвета типа Ada для Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

В церемонии приняла участие делегация Минобороны Украины во главе с командующим ВМС, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Он подчеркнул, что это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии Военно-морских сил.

"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны", – добавил он.

По договоренностям, в 2022 году боевой корабль будет переправлен в Украину для установки вооружения и доработки, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС. Ожидается, что этот корвет типа Ada приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля сообщал, что в Турции уже заложен корпус корвета. Как пояснили в Минобороны, корвет строят с 28 апреля этого года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1922813117921949

По информации профильного портала Naval Pages, корвет получит американские противокорабельные ракеты Harpoon, зенитно-ракетный комплекс малой дальности MBDA VL MICA, 76-миллиметровую артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-миллиметровый зенитный комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-миллиметровые пулеметные установки Aselsan STAMP и 324-миллиметровые торпедные аппараты с противолодочными торпедами MU90 Impact.

Контекст:

В феврале 2017 года в Министерстве обороны Украины анонсировали возобновление государственной целевой программы по созданию нового украинского корвета для ВМС, реализуемую в кооперации с западными поставщиками вооружений. Согласно постановлению Кабмина от 22 ноября 2017 года, срок действия программы продлили на семь лет, до 2028 года, а также увеличили объем финансирования с 16,21 млрд до 31,93 млрд грн. В частности, в 2018 году из госбюджета должны были перечислить 1361,7 млн грн, в 2019-м – 2743,46 млн грн. В мае 2018 года тогдашний командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на государственную программу по созданию корвета не выделили денег.

Как пишет LIGA.net, в ноябре 2019 года Зеленский заявлял, что в течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий").

14 декабря 2020 года Украина и Турция подписали контракт о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Позже в декабре 2020 года судостроительный завод "Океан" был избран Государственным оборонным концерном Турции для реализации корветной программы Украины.

В феврале "Милитарный портал" сообщал, что на строительство корвета ВМС Украины в этом году выделили 3,8 млрд грн. По данным портала, деньги пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, разработанного в Турции.

Теги: Турция, ВМС Украины, Министерство обороны Украины, корабль, вооружение, строительство, Стамбул, Минобороны, ВСУ, корвет, корабли, церемония, Алексей Неижпапа
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