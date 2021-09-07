В Турции состоялась церемония закладки нового корвета для военного флота Украины

В Военно-морских силах Украины отметили, что это событие – значительный толчок в развитии ВМС Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В церемонии приняла участие делегация Минобороны Украины во главе с командующим ВМС, контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Он подчеркнул, что это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии Военно-морских сил.

"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны", – добавил он.

По договоренностям, в 2022 году боевой корабль будет переправлен в Украину для установки вооружения и доработки, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС. Ожидается, что этот корвет типа Ada приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля сообщал, что в Турции уже заложен корпус корвета. Как пояснили в Минобороны, корвет строят с 28 апреля этого года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.

По информации профильного портала Naval Pages, корвет получит американские противокорабельные ракеты Harpoon, зенитно-ракетный комплекс малой дальности MBDA VL MICA, 76-миллиметровую артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-миллиметровый зенитный комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-миллиметровые пулеметные установки Aselsan STAMP и 324-миллиметровые торпедные аппараты с противолодочными торпедами MU90 Impact.