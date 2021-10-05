Украинский ледокол, купленный у Великобритании, прибыл в Одессу

Ледокол под украинским флагом пришвартовался в Одессе, его новое название еще не объявили Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

"Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

Ледокол прибыл от берегов Дании через три моря – Северное, Средиземное и Черное. Его привели два капитана – украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В течение следующих недель ледоколу будут оформлять необходимые документы и проводить техническую инвентаризацию судна. Затем ледокол официально представят и объявят его новое название. Также на судне планируют организовать экскурсии.

"Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно", – цитирует директора НАНЦ Евгения Дикого "Думская".

Теперь, отметил он, Украина получила целых два корабля – этот ледокол и научное судно "Бельгика", которое тоже океанского класса, но будет дослуживать в Черном море.

Дикий добавил, что ледокол простоит в Одессе недолго – он в отличном состоянии и почти не требует ремонта. После техосмотра он отправится в Антарктиду. Как рассчитывают в НАНЦ, это произойдет уже в конце этого года или в самом начале 2022 года.

"Ледокол отправится на научную станцию "Академик Вернадский", повезет наших ученых и необходимые грузы и будет работать там не только "извозчиком". Этот корабль – достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", – рассказал Дикий.

Он отметил, что последний научно-исследовательский рейс украинских ученых за пределами Черного моря проходил ровно 20 лет назад, в 2001–2002 годах в Арктике.

По словам Дикого, ресурс ледокола – еще 20 лет для продуктивной работы украинских ученых и аспирантов в Мировом океане.