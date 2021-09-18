Ледокол, купленный Украиной у Великобритании, отправился из Дании в Одессу

"James Clark Ross отправился из Фредериксгавена (Дания) в Одессу под нашим сине-желтым флагом. К этому времени была проведена значительная работа по перерегистрации и страхованию судна, получению новых радиопозывных и тому подобное", – говорится в сообщении.

В центре рассказали, что на борту судна находится украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

"Впереди почти три недели путешествия через три моря Европы: Северное, Средиземное и Черное. Затем в Одессе, после завершения всех необходимых формальностей, состоится официальное представление судна и будет сообщено его новое название", – объяснили в ведомстве.