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Встречу Байдена и Зеленского перенесли, ЕС признал украинские COVID-сертификаты, Украина купила ледокол. Главное за день

Ледокол придет в Одессу в начале осени
Ледокол придет в Одессу в начале осени
Фото: bas.ac.uk

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 19 августа.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на один день

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоятся 31 августа, а не 30-го, как сообщалось ранее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему встречу решили перенести

По его словам, ситуация в Афганистане, где власть захватили талибы, не повлияет на встречу президентов Украины и США в Вашингтоне

Зеленский в преддверии Дня Независимости дал большое интервью

19 августа вышло большое интервью Зеленского, в котором он говорил о предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, о Крымской платформе, освобождении крымских заключенных и деоккупации полуострова, о "Северном потоке – 2", строительстве украинского флота. Также глава государства не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. 

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. В Минцифры пообещали, что украинцы смогут путешествовать "без ограничений, вызванных пандемией". 

"Бомба" в пикапе у Капитолия

49-летний американец Рэй Роузберри заявил сегодня, что в его пикапе, припаркованном у библиотеки Конгресса США, есть бомба. Он потребовал разговора с президентом США Джо Байденом, угрожая якобы взрывчаткой. После нескольких часов переговоров мужчина сдался полиции, была ли у него бомба, пока неизвестно. 

Угроза "Дельты" в Украине

Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по Украине, в связи с этим осенью ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров рассказал, что сейчас штамм "Дельта" регистрируется "по всей стране: где-то больше, где-то меньше". 

Ляшко призвал граждан вакцинироваться. Это, по словам министра, единственный способ уберечь себя и близких от инфекции. 

Украина купила ледокол

Национальный антарктический научный центр и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке легендарного ледокола James Clark Ross, который был флагманом Британской антарктической службы.

Именно James Clark Ross был тем судном, которое доставило на антарктическую станцию "Джеймс Фарадей", теперь известную как "Академик Вернадский", первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году, рассказывал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Одесса, Джо Байден, Антарктида, Вашингтон, экспедиция, Дмитрий Кулеба, талибы, Европейский союз, Евросоюз, Евгений Дикий, Виктор Ляшко, коронавирус, штамм, Минцифры, Дельта, COVID-сертификат, ЕС
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