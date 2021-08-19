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"Хочу некоторые вещи закончить". Зеленского спросили о втором президентского сроке

Зеленский: Я должен договариваться с собой, с внутренним миром
Зеленский: Я должен договариваться с собой, с внутренним миром
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media прокомментировал возможность того, что он будет во второй раз баллотироваться на пост президента.

На вопрос, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", – сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция", – заявил Зеленский.

Контекст:

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.  

Теги: выборы, политика, Владимир Зеленский, президент, выборы президента Украины 2019
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