"Хочу некоторые вещи закончить". Зеленского спросили о втором президентского сроке

Зеленский: Я должен договариваться с собой, с внутренним миром Фото: president.gov.ua

На вопрос, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", – сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция", – заявил Зеленский.