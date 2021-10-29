"Не употребляю метадон, не планирую самоубийство, езжу аккуратно". Комаровский заявил, что из него "сделали мишень"

Комаровский: Вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?! Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Я не только не веду переговоры с Дмитрием Александровичем, я в принципе с ним ни одного слова не сказал. Не знаю, откуда этот инсайд взялся. Я не собираюсь лезть в эту кашу!.. Вы все должны знать: я не употребляю метадон, не планирую самоубийство, я езжу аккуратно и заторможу, если рядом со мной будет разворачиваться КамАЗ. Я всех предупреждаю", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, ему недавно сообщили, что некий олигарх выдал "кучу денег" на финансирование политсилы, от которой выступит Комаровский.

"Это полная брехня! Вы все, журналюги мои любимые, несете это своими языками. А когда меня грохнут? Вам как потом будет? Вы же понимаете: как только вы сказали, что я куда-то собрался – вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!" – возмутился Комаровский.