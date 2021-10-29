ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не употребляю метадон, не планирую самоубийство, езжу аккуратно". Комаровский заявил, что из него "сделали мишень"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский: Вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!
Комаровский: Вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не намерен идти в политику. Об этом он сказал в программе "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".

Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Я не только не веду переговоры с Дмитрием Александровичем, я в принципе с ним ни одного слова не сказал. Не знаю, откуда этот инсайд взялся. Я не собираюсь лезть в эту кашу!.. Вы все должны знать: я не употребляю метадон, не планирую самоубийство, я езжу аккуратно и заторможу, если рядом со мной будет разворачиваться КамАЗ. Я всех предупреждаю", – подчеркнул Комаровский. 

По его словам, ему недавно сообщили, что некий олигарх выдал "кучу денег" на финансирование политсилы, от которой выступит Комаровский.

"Это полная брехня! Вы все, журналюги мои любимые, несете это своими языками. А когда меня грохнут? Вам как потом будет? Вы же понимаете: как только вы сказали, что я куда-то собрался – вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!" – возмутился Комаровский.

Контекст:

26 октября бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Украина 24" заявил, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ведет переговоры о создании своей политической силы с Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном.

"Разумков на сегодняшний день стал альтернативой для электората [президента Владимира] Зеленского. И инсайд – он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", – заявил Луценко.

28 октября сам Разумков также в эфире "Украина 24" опроверг эту информацию. "Я не встречался в последнее время ни с Дмитрием Ильичем, ни с господином Комаровским. Поэтому точно еще никто никого никуда не приглашал. Откуда такая информация у Юрия Витальевича – я не готов ответить", – сказал он.

29 октября Комаровский рассказал, что в 2019 году еще кандидат в президенты Владимир Зеленский "использовал его для пиара", а после выборов предлагал стать депутатом. По словам Комаровского, Зеленский, с которым они были в дружеских отношениях, дважды предлагал ему пойти в политику, но он оба раза ему отказал.

Теги: самоубийство, Евгений Комаровский, политика, олигархи, власть, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS